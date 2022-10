Schwierige Aufgabe für die Sportfreunde Baumberg Dienstagabend geht es für den Oberligisten zum 1. FC Kleve – aufgrund der weiten Anreise sei das der schlimmste Gegner unter der Woche, findet Coach El Halimi.

Kisolo Deo Biskup freut sich sehr auf das Wiedersehen. Obwohl der Defensivspezialist nur eine Saison lang für den Oberligisten 1. FC Kleve aufgelaufen war, fühlte er sich dort pudelwohl. „Der FC wird sowohl familiär als auch hochprofessionell geführt. In Kleve ist über viele Jahre ein Team zusammengewachsen, das sich auf und neben dem Platz als feste Einheit versteht“, erklärt der 29-Jährige. Aus privaten Gründen entschied er sich im Sommer für einen Wechsel zum Konkurrenten SF Baumberg, mit dem er am Dienstag (19.45 Uhr) in Kleve gastiert.

In den vergangenen Monaten erlebte Biskup einen schwierigen Start. Nachdem er drei Wochen der Vorbereitung durch einen Urlaub in Kroatien und Slowenien verpasst hatte, kam er in den ersten vier Saisonspielen nur zu Kurzeinsätzen. „Mir war klar, dass ich am Anfang nicht viel spielen würde“, sagt der studierte Lehrer. „Trotzdem fiel mir die Eingewöhnung grundsätzlich nicht schwer, weil ich ja schon von 2017 bis 2018 in Baumberg gespielt hatte. Die Mannschaft hat viele tolle Charaktere mit einer guten Stimmung.“

Nach drei sieglosen Partien in Folge konnten die Baumberger zuletzt durch den 4:0-Erfolg gegen TuRU Düsseldorf ein Ausrufezeichen setzen. Zwar ließen die SFB im ersten Durchgang viele Chancen aus, aber sie behielten die Geduld – und belohnten sich mit vier Treffern nach der Pause. „Für mich war es eine Frage der Zeit, wann das erste Tor fallen würde. Nach dem Treffer zum 1:0 haben die Jungs befreit aufgespielt. Zuletzt haben wir oft vier, fünf Chancen zugelassen, aber diesmal haben wir TuRU nur eine Möglichkeit geboten“, lobt SFB-Coach Salah El Halimi.

In der Tabelle belegen die Baumberger mit 14 Punkten als 13. einen Platz im Mittelfeld. Der MSV Düsseldorf liegt indes auf dem ersten direkten Abstiegsplatz nur vier Zähler entfernt. „Wir wollen uns so schnell wie möglich klar von den Abstiegsrängen absetzen“, sagt der Trainer. „Unser Ziel muss es sein, weiter nach oben zu klettern, um einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.“ Biskup versprüht Zuversicht: „Hoffentlich hat der Sieg über Düsseldorf den Bann gebrochen. Spätestens in der Rückrunde spielt Baumberg immer sehr gut.“