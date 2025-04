Schwierige Aufgabe: FC Kray empfängt die DJK BW Mintard

Die Gäste aus Mintard blicken auf eine bisher erfolgreiche Saison zurück, stehen mit 46 Punkten im oberen Tabellendrittel und konnten zuletzt aus neun Spielen sechs Siege einfahren; darunter ein 3:1-Sieg gegen Mitaufstiegsaspirant SV Budberg und zuletzt ein 5:0-Kantersieg gegen die SG Schönebeck. Nachdem sich der Verein im Herbst von Trainer David Odonkor trennte, zeichnet seit Dezember erneut Trainer Marco Gugliemi an der Seitenlinie verantwortlich, nachdem er bereits in der Saison 2018/2019 Trainer bei den "Fuffzigern" war. Wie schwer es gegen Mintard werden kann, zeigte schon das Hinspiel, dass der FC mit 1:3 verlor.

"Bekommen nichts geschenkt"

Doch Bangemachen gilt nicht, denn die Krayer Mannschaft benötigt, gerade nach der Niederlage gegen den VfB Speldorf, Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. Hierbei wird es darauf ankommen, die Leistung und Mentalität auf den Platz zu bringen, die das Team in den Spielen vor der Speldorf-Niederlage stark gemacht hat: defensiv stabil, gepaart mit guten und gefährlichen Offensivaktionen. Dies wird nötig sein, um gegen Mintard zu bestehen und möglichst den nächsten Dreier einzufahren.

“Ich hoffe, dass wir gegen Mintard ein anderes Gesicht zeigen, als in der zweiten Halbzeit gegen Speldorf", sagt Trainer Marcel Poelman. "Mintard hat zuletzt einen klaren Sieg geholt, sie haben eine große Qualität und wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen. In der Liga bekommt man nichts geschenkt und ich erwarte von meiner Mannschaft eine gewisse Haltung, um in so ein Spiel zu gehen. Es ist für uns ein Muss, alles auf den Platz zu bringen und möglichst an die Leistung der vorherigen Spiele anzuknüpfen.”