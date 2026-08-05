Schwierge Aufgabe im DFB-Pokal: Wolfsburgs U19 muss nach Düsseldorf

– Foto: Isaija Zecevic

Die nächste Hürde im DFB-Pokal der Junioren führt die U19 des VfL Wolfsburg erneut in die Fremde. Bei der Auslosung der zweiten Runde wurde die Mannschaft von Niklas Bräuer Fortuna Düsseldorf zugelost. Am letzten August-Wochenende kämpfen die Jungwölfe auswärts um den Einzug ins Achtelfinale.

Beide Teams gehen mit viel Rückenwind in das Duell. Während Wolfsburg zum Auftakt mit einem ungefährdeten 6:0 beim SGV Heilbronn-Freiberg überzeugte, setzte Düsseldorf sogar ein Ausrufezeichen im laufenden Wettbewerb. Mit einem 17:0-Erfolg beim SV Warnemünde feierte die Fortuna den bislang höchsten Sieg des Wettbewerbs und blieb – wie auch die Wolfsburger – ohne Gegentor.

Entsprechend groß ist der Respekt auf Seiten des VfL. „Die Düsseldorfer haben in der ersten Runde gezeigt, dass sie ein starker Gegner sind“, sagt Bräuer nach der Auslosung. Gleichzeitig blickt der Cheftrainer seiner Mannschaft mit Zuversicht auf die bevorstehende Aufgabe: „Wir nehmen die Herausforderung an und freuen uns auf ein spannendes Auswärtsspiel.“