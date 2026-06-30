Schwicheldt will den nächsten Schritt machen Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt richtet der TSV Schwicheldt den Blick nach vorn von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen startet der TSV Schwicheldt Anfang Juli in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Trainer Benjamin Weiß sieht sein Team trotz eines personellen Umbruchs gut aufgestellt, warnt aber zugleich vor einer deutlich anspruchsvolleren Bezirksliga.

Der TSV Schwicheldt hat die vergangene Saison mit dem angestrebten Klassenerhalt abgeschlossen. Rückblickend zieht Trainer Benjamin Weiß ein positives Fazit, obwohl die Spielzeit von wechselhaften Phasen geprägt war. „Es gab viele Höhen und Tiefen. Am Ende haben wir die Klasse gehalten und sind somit auch sehr zufrieden“, sagt der Coach.

Mit dem Ligaverbleib sieht Schwicheldt die Basis geschaffen, um den Blick nach vorne zu richten. Dabei soll die Mannschaft künftig möglichst früh den Abstand zu den Abstiegsrängen herstellen. „Wir wollen mal wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, formuliert Weiß die Zielsetzung für die kommende Saison. Gleichzeitig weiß der Trainer um die Schwierigkeit dieser Aufgabe: „Die Liga wird im Vergleich zur vergangenen Saison aber stärker, wird also nicht leicht.“