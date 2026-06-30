Schwicheldt will den nächsten Schritt machen

Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen startet der TSV Schwicheldt Anfang Juli in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Trainer Benjamin Weiß sieht sein Team trotz eines personellen Umbruchs gut aufgestellt, warnt aber zugleich vor einer deutlich anspruchsvolleren Bezirksliga.
Der TSV Schwicheldt hat die vergangene Saison mit dem angestrebten Klassenerhalt abgeschlossen. Rückblickend zieht Trainer Benjamin Weiß ein positives Fazit, obwohl die Spielzeit von wechselhaften Phasen geprägt war.
„Es gab viele Höhen und Tiefen. Am Ende haben wir die Klasse gehalten und sind somit auch sehr zufrieden“, sagt der Coach.
Mit dem Ligaverbleib sieht Schwicheldt die Basis geschaffen, um den Blick nach vorne zu richten. Dabei soll die Mannschaft künftig möglichst früh den Abstand zu den Abstiegsrängen herstellen.
„Wir wollen mal wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, formuliert Weiß die Zielsetzung für die kommende Saison. Gleichzeitig weiß der Trainer um die Schwierigkeit dieser Aufgabe: „Die Liga wird im Vergleich zur vergangenen Saison aber stärker, wird also nicht leicht.“
Die Sommervorbereitung beginnt für den TSV Schwicheldt am 1. Juli. Neben den klassischen Testspielen warten auch zwei regionale Wettbewerbe auf die Mannschaft.
„Wir beginnen am 01.07. Neben drei externen Testspielen gibt es bei uns in Peine die Stadtmeisterschaft, wo wir gerne den Titel verteidigen möchten. Außerdem beginnt Ende Juli der Härkepokal“, erklärt Weiß.
Gerade die Stadtmeisterschaft soll dabei früh Aufschluss über den Leistungsstand der Mannschaft geben.
Im Kader hat sich zur neuen Saison einiges verändert. Mit Daniel Kudlek (SV Lengede), Louis Otto (MTV Wolfenbüttel), Ayhan Eroglu (TSV Bildung Peine), Julien Kahnt (TSV Bildung Peine), Artem Buts und Atakan Saray verlassen gleich sechs Spieler den Verein.
Demgegenüber stehen acht Neuzugänge. Vom VfB Peine wechseln Adil Eser, Kadir Eser, Zana Darwish und Murat Aslan nach Schwicheldt. Hinzu kommen Kilian Timpe und Janis Rafael von Arminia Vöhrum, Jonas Schmiedel vom MTV Dettum sowie Nico Palandt aus der eigenen zweiten Mannschaft.
Mit Blick auf die neue Bezirksliga sieht der Schwicheldter Trainer mehrere Mannschaften im Vorteil. Als aussichtsreichste Kandidaten im Titelrennen nennt Weiß den TSV Wendezelle, den BSC Acosta II und die zweite Mannschaft der FSV Schöningen.
Für den TSV Schwicheldt dürfte der Fokus dagegen zunächst darauf liegen, sich möglichst früh im gesicherten Mittelfeld zu etablieren. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt soll die kommende Saison weniger von Abstiegsängsten geprägt sein und stattdessen den nächsten sportlichen Entwicklungsschritt bringen.