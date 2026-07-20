Schwicheldt verteidigt den Stadtmeistertitel TSV Rot-Weiß gewinnt Finale gegen SV Bosporus Peine mit 4:3 – Eser entscheidet die Partie mit Doppelpack von red · Heute, 15:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Der TSV Rot-Weiß Schwicheldt hat erneut die Peiner Stadtmeisterschaft gewonnen. In einem torreichen Finale setzte sich der Bezirksligist mit 4:3 gegen den SV Bosporus Peine durch und verteidigte damit seinen Titel.

Der TSV Schwicheldt hat seine erfolgreiche Turnierwoche mit dem Titelgewinn bei der Peiner Stadtmeisterschaft gekrönt. Im Endspiel gegen den SV Bosporus Peine entwickelte sich eine offene Begegnung, in der beide Mannschaften ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellten. Bosporus erwischte zunächst den besseren Start und ging in der 10. Minute durch Ersin Arayici mit 1:0 in Führung. Schwicheldt ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und fand schnell zurück in die Partie. John Lenz sorgte in der 13. Minute für den Ausgleich.

Kurz vor der Pause schlug Bosporus erneut zu. Tolga Topatar brachte seine Mannschaft in der 44. Minute mit 2:1 in Führung und stellte Schwicheldt vor eine Herausforderung. Eser sorgt für die Entscheidung Nach dem Seitenwechsel drehte Schwicheldt die Partie innerhalb weniger Minuten. Zunächst unterlief Lukas-Hans-Christian Bartscht in der 49. Minute ein Eigentor zum 2:2-Ausgleich, ehe Timo Schrader in der 47. Minute bereits zuvor den zwischenzeitlichen Treffer zum 2:2 markiert hatte.