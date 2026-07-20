Schwicheldt verteidigt den Stadtmeistertitel

Der TSV Rot-Weiß Schwicheldt hat erneut die Peiner Stadtmeisterschaft gewonnen. In einem torreichen Finale setzte sich der Bezirksligist mit 4:3 gegen den SV Bosporus Peine durch und verteidigte damit seinen Titel.
Der TSV Schwicheldt hat seine erfolgreiche Turnierwoche mit dem Titelgewinn bei der Peiner Stadtmeisterschaft gekrönt. Im Endspiel gegen den SV Bosporus Peine entwickelte sich eine offene Begegnung, in der beide Mannschaften ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellten.
Bosporus erwischte zunächst den besseren Start und ging in der 10. Minute durch Ersin Arayici mit 1:0 in Führung. Schwicheldt ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und fand schnell zurück in die Partie. John Lenz sorgte in der 13. Minute für den Ausgleich.
Kurz vor der Pause schlug Bosporus erneut zu. Tolga Topatar brachte seine Mannschaft in der 44. Minute mit 2:1 in Führung und stellte Schwicheldt vor eine Herausforderung.
Nach dem Seitenwechsel drehte Schwicheldt die Partie innerhalb weniger Minuten. Zunächst unterlief Lukas-Hans-Christian Bartscht in der 49. Minute ein Eigentor zum 2:2-Ausgleich, ehe Timo Schrader in der 47. Minute bereits zuvor den zwischenzeitlichen Treffer zum 2:2 markiert hatte.
Die entscheidende Phase gehörte anschließend Adil Eser. Der Neuzugang traf in der 71. und 75. Minute doppelt und brachte den TSV mit 4:2 in Führung.
Bosporus gab sich allerdings nicht geschlagen und kam noch einmal heran. Die Mannschaft verkürzte auf 3:4, konnte den erneuten Ausgleich jedoch nicht mehr erzwingen.
Mit dem Finalsieg setzte Schwicheldt eine starke Serie bei der Stadtmeisterschaft fort. Nach deutlichen Erfolgen gegen Takva Peine und den SSV Stederdorf sowie dem überzeugenden Halbfinalauftritt belohnte sich die Mannschaft mit der Titelverteidigung.
Für den TSV ist der Erfolg ein weiterer positiver Baustein in der Vorbereitung auf die kommende Bezirksliga-Saison. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Weiß präsentierte sich während des Turniers besonders offensivstark und zeigte auch im Finale die notwendige Widerstandsfähigkeit, um einen Rückstand zu drehen.
Der Stadtmeister heißt damit erneut TSV Rot-Weiß Schwicheldt.