Schwicheldt verspielt Sieg nach Aufholjagd gegen Wipshausen

– Foto: Nicole Seidl

Der TSV Schwicheldt hat im Nachholspiel des 22. Spieltags der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 trotz einer starken Aufholjagd nur einen Punkt geholt. Gegen den direkten Konkurrenten TSV Wipshausen reichte es nach einem turbulenten Spielverlauf lediglich zu einem 3:3. Während Schwicheldt nach frühem Rückstand die Partie zwischenzeitlich komplett drehte, retteten sich die Gäste kurz vor Schluss noch zu einem wichtigen Auswärtspunkt.

Dabei begann die Begegnung denkbar ungünstig für die Gastgeber. Nach einem individuellen Fehler brachte Kai-Dirk Bagus den TSV Wipshausen bereits in der 13. Minute in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Raphael Bamberg nach einem Standard auf 0:2. Schwicheldt reagierte jedoch unmittelbar: Praktisch im direkten Gegenzug verkürzte Timo Schrader auf 1:2 und leitete damit die Wende ein. In der Folge fand Schwicheldt deutlich besser in die Partie. Die Gastgeber übernahmen zunehmend die Spielkontrolle, während Wipshausen vor allem über Umschaltsituationen gefährlich blieb. Felix Seeler stellte nach 35 Minuten den Ausgleich her, ehe Jan-Niclas Stock die Begegnung nach der Pause endgültig drehte und das 3:2 markierte.

Schwicheldt verpasste es danach allerdings mehrfach, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Mehrere gute Möglichkeiten zum möglichen 4:2 blieben ungenutzt. Stattdessen kam Wipshausen kurz vor dem Ende noch einmal zurück: Hendrik Filbrandt traf in der 87. Minute zum 3:3-Endstand. Benjamin Weiß, Trainer des TSV Schwicheldt, sprach nach der Partie von einem wechselhaften Auftritt seiner Mannschaft: „Wir sind richtig schlecht in die Partie gestartet und durch einen individuellen Fehler früh in Rückstand geraten. Nach einem Standard kassieren wir dann auch noch das 0:2. Positiv war allerdings die direkte Reaktion: Im Gegenzug machen wir sofort den Anschlusstreffer und kommen dadurch besser ins Spiel.“

Vor allem mit der Phase nach dem Ausgleich zeigte sich Weiß zufrieden. „Ab etwa der 35. Minute hatten wir dann die Kontrolle über das Spiel, gleichen noch vor der Pause aus und drehen die Partie später sogar zum 3:2.“ Gleichzeitig ärgerte ihn jedoch die mangelhafte Chancenverwertung: „Danach verpassen wir es allerdings, mit mehreren klaren Chancen das 4:2 nachzulegen und den Deckel draufzumachen.“ Durch das Remis bleibt die Lage im Tabellenkeller eng. Der TSV Schwicheldt steht mit 29 Punkten weiterhin auf Rang zehn, Wipshausen folgt mit 27 Zählern auf Platz 13. Für Schwicheldt wartet nun mit Spitzenreiter Lehndorfer TSV die nächste schwere Aufgabe.