Schwicheldt überzeugt nach der Pause

Bei hochsommerlichen Temperaturen tat sich Schwicheldt zunächst schwer, den eigenen Spielfluss zu entwickeln. Zwar brachte Murat Aslan die Mannschaft bereits in der 5. Minute in Führung, insgesamt gestaltete sich die erste Halbzeit jedoch ausgeglichen.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV Schwicheldt zunehmend die Kontrolle über die Partie. Die Mannschaft erspielte sich zahlreiche Torchancen und nutzte diese deutlich konsequenter als noch vor der Pause.