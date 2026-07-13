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Allgemeines
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Schwicheldt überzeugt nach der Pause
Bezirksligist steigert sich gegen den MTV Ilten II deutlich und feiert einen klaren Testspielerfolg
Der TSV Schwicheldt hat seine Vorbereitung mit einem überzeugenden Testspielsieg fortgesetzt. Gegen den MTV Ilten II setzte sich der Bezirksligist nach einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang klar durch und sammelte weiteres Selbstvertrauen für die anstehenden Pflichtaufgaben.
Bei hochsommerlichen Temperaturen tat sich Schwicheldt zunächst schwer, den eigenen Spielfluss zu entwickeln. Zwar brachte Murat Aslan die Mannschaft bereits in der 5. Minute in Führung, insgesamt gestaltete sich die erste Halbzeit jedoch ausgeglichen.
Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV Schwicheldt zunehmend die Kontrolle über die Partie. Die Mannschaft erspielte sich zahlreiche Torchancen und nutzte diese deutlich konsequenter als noch vor der Pause.
Adil Eser erhöhte mit einem Doppelschlag in der 59. und 63. Minute auf 3:0. John Lenz baute den Vorsprung in der 77. Minute weiter aus, ehe Leon Schrader in der Schlussphase mit einem Hattrick innerhalb von elf Minuten den Endstand herstellte. Der Offensivspieler traf in der 79., 80. und 90. Minute.
Neben dem sportlichen Erfolg richtete der TSV Schwicheldt den Blick auch auf den Gegner. Der Verein bedankte sich beim MTV Ilten II für ein „faires und jederzeit sportliches Testspiel“ und wünschte der Mannschaft viel Erfolg für die bevorstehende Saison.
Bereits am Dienstag steht für den TSV Schwicheldt die nächste Aufgabe an. Im Viertelfinale der Peiner Stadtmeisterschaft trifft die Mannschaft auf Takva Peine.