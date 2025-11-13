Schwicheldt trifft auf starken Aufsteiger – Formkurve zeigt nach oben

„Wir spielen bei einem fantastischen Aufsteiger, das hätten, glaube ich, die wenigsten so erwartet“, lobt Weiß den kommenden Gegner. „Die holen ihre Punkte gerade zu Hause, maximal schwere Aufgabe – trotzdem sind wir aktuell in guter Form.“ Tatsächlich hat Schwicheldt drei der letzten vier Spiele nicht verloren und kommt mit Rückenwind nach dem 2:0-Heimsieg gegen den VfL Leiferde.

Lauingen musste zuletzt allerdings einen kleinen Rückschlag hinnehmen: Beim FC Wenden setzte es eine 0:2-Niederlage. „Die haben jetzt einen kleinen Dämpfer bekommen, von daher fahren wir da auch wieder nicht als einfacher Punktelieferant hin, sondern wollen was Zählbares mitnehmen“, betont Weiß.

Für Schwicheldt geht es vor allem darum, die zuletzt verbesserte Balance zwischen Defensive und Offensive beizubehalten. Mit einem Punktgewinn oder gar einem Sieg könnte der TSV den Anschluss ans Tabellenmittelfeld festigen – und seine aufsteigende Formkurve weiter bestätigen.