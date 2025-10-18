Schwicheldt trifft auf spielstarkes Lamme – schwierige Aufgabe wartet

„Das wird ein schwieriges Spiel gegen einen spielstarken Gegner“, sagte Weiß im Vorfeld. „Wir sahen in den letzten Jahren nicht so gut in Lamme aus, aber fahren dieses Mal nicht hin, um nichts mitzunehmen.“ Sein Team zeigte zuletzt die richtige Reaktion auf die unglückliche Niederlage in Vechelde und kämpfte sich dank eines Treffers von Daniel Kudlek (70.) zum Heimsieg.

Die Aufgabe in Lamme wird dennoch kein Selbstläufer: Die Gastgeber gewannen zuletzt mit 3:0 beim FC Wenden und haben sich mit nun 18 Punkten bis auf Tabellenplatz vier vorgeschoben. Vor allem offensiv präsentierte sich das Team von Trainer Dirk Schütt zuletzt effizient und abgezockt.

Für Schwicheldt geht es darum, die neu gewonnene Stabilität zu bestätigen und auch in der Fremde wieder zu punkten. Mit einem Sieg könnte der TSV in der Tabelle weiter nach oben klettern und den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld herstellen.