Schwicheldt sucht gegen Wipshausen die Wende

– Foto: Volkhard Patten

Nach deutlichen Niederlagen zum Saisonauftakt treffen am Sonntag zwei punktlose Mannschaften aufeinander. Der TSV Schwicheldt empfängt den TSV Wipshausen. Während Schwicheldt beim FC Heeseberg mit 0:4 unterlag, verlor der Aufsteiger zum Auftakt mit 1:6 gegen TuS Fortuna Oberg.

Noch deutlicher fiel die Niederlage des TSV Wipshausen aus. Der Aufsteiger ist mit einem Punktestand von null und einem Torverhältnis von 1:6 Tabellenletzter. Gegen TuS Fortuna Oberg trafen Nowak (21.), Rotmann (25., 56.), Münstedt (66.), Bendikat (72.) und Gericke (85.) für die Gäste. Filbrandt erzielte in der 73. Minute den einzigen Treffer der Wipshausener.

Schwicheldt steht nach dem ersten Spieltag mit null Punkten und 0:4 Toren auf Rang 15. Beim FC Heeseberg brachte Bittner die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Scholz erhöhte in der 60. Minute, Boltz traf sieben Minuten später zum 3:0. Schrader stellte in der 86. Minute den Endstand her.

Weiß fordert schnelle Reaktion

Für Schwicheldt folgte auf den misslungenen Ligastart am Mittwoch das Aus im Bezirkspokal. Gegen den TSV Germania Lamme verlor die Mannschaft mit 0:6. Trainer Benjamin Weiß fordert deshalb eine schnelle Reaktion: „Wir müssen uns schnellstmöglich finden und wieder erfolgreich werden.“

Die Partie gegen Wipshausen bietet dafür die nächste Gelegenheit. Beide Mannschaften haben noch keinen Punkt auf dem Konto, Schwicheldt liegt aufgrund des Torverhältnisses einen Platz vor dem Aufsteiger.

Während Schwicheldt nach dem 0:4 in Heeseberg und dem Pokalaus auf die erste Reaktion wartet, muss auch Wipshausen den Auftakt verarbeiten. Für beide Teams geht es damit am zweiten Spieltag bereits um den ersten Punktgewinn der Saison.