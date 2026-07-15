Schwicheldt stürmt mit Kantersieg ins Halbfinale

Der TSV Schwicheldt hat das Halbfinale der Peiner Stadtmeisterschaft souverän erreicht. Im Viertelfinale setzte sich der Bezirksligist mit 13:0 gegen Takva Peine durch und unterstrich dabei seine Offensivstärke.

Von Beginn an dominierte Schwicheldt das Geschehen und ließ dem Gegner kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Die Mannschaft trat konzentriert auf, bestimmte das Tempo und nutzte ihre Torchancen konsequent. Über die gesamte Spielzeit blieb der Bezirksligist spielbestimmend und baute den Vorsprung kontinuierlich aus.

Erfolgreichster Torschütze war Adil Eser mit drei Treffern (27., 50., 52.). Ebenfalls dreimal traf John Lenz (56., 61., 76.). Leon Schrader eröffnete den Torreigen mit Treffern in der 8. und 37. Minute, Murat Aslan war in der 10. und 87. Minute erfolgreich. Timo Schrader steuerte in der Schlussphase zwei weitere Tore (82., 85.) bei, während Mikail Karpuz in der 51. Minute ebenfalls in die Torschützenliste eintrug.