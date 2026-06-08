Schwicheldt sichert Klassenerhalt mit starkem Saisonabschluss 4:2 gegen Lauingen-Bornum – Schrader trifft dreifach und führt Gastgeber zum Verbleib in der Bezirksliga von red · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Schwicheldt hat am letzten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 seine Saison mit einem wichtigen Heimsieg beendet. Gegen den direkten Konkurrenten SV Lauingen-Bornum setzte sich die Mannschaft mit 4:2 durch und machte den Klassenerhalt endgültig perfekt.

Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale war angespannt. Schwicheldt ging als Tabellenzehnter mit 35 Punkten in den letzten Spieltag, Lauingen-Bornum folgte mit 33 Zählern auf Rang elf. Entsprechend groß war die Bedeutung der Partie für beide Mannschaften. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start. Bereits in der 2. Minute brachte Houschka den SV Lauingen-Bornum mit 1:0 in Führung und sorgte für einen frühen Schockmoment bei den Gastgebern.

Trainer Benjamin Weiß sprach anschließend von einem schwierigen Beginn: „Wir hatten einen herben Rückschlag nach gefühlten 30 Sekunden zu verkraften und liegen 1:0 hinten.“ Doch Schwicheldt reagierte schnell. Timo Schrader glich bereits in der 8. Minute zum 1:1 aus und stellte die Weichen für die Aufholjagd früh wieder auf Anfang. Schrader wird zum Mann des Tages Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit übernahm Schwicheldt nach dem Seitenwechsel zunehmend die Kontrolle. Louis Otto erzielte in der 55. Minute die Führung zum 2:1, ehe Schrader nur zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte.