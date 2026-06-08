Schwicheldt sichert Klassenerhalt mit starkem Saisonabschluss

Der TSV Schwicheldt hat am letzten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 seine Saison mit einem wichtigen Heimsieg beendet. Gegen den direkten Konkurrenten SV Lauingen-Bornum setzte sich die Mannschaft mit 4:2 durch und machte den Klassenerhalt endgültig perfekt.
Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale war angespannt. Schwicheldt ging als Tabellenzehnter mit 35 Punkten in den letzten Spieltag, Lauingen-Bornum folgte mit 33 Zählern auf Rang elf. Entsprechend groß war die Bedeutung der Partie für beide Mannschaften.
Dabei erwischten die Gäste den besseren Start. Bereits in der 2. Minute brachte Houschka den SV Lauingen-Bornum mit 1:0 in Führung und sorgte für einen frühen Schockmoment bei den Gastgebern.
Trainer Benjamin Weiß sprach anschließend von einem schwierigen Beginn: „Wir hatten einen herben Rückschlag nach gefühlten 30 Sekunden zu verkraften und liegen 1:0 hinten.“ Doch Schwicheldt reagierte schnell. Timo Schrader glich bereits in der 8. Minute zum 1:1 aus und stellte die Weichen für die Aufholjagd früh wieder auf Anfang.
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit übernahm Schwicheldt nach dem Seitenwechsel zunehmend die Kontrolle. Louis Otto erzielte in der 55. Minute die Führung zum 2:1, ehe Schrader nur zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte.
Spätestens mit seinem dritten Treffer des Tages in der 77. Minute entschied Schrader die Partie zugunsten der Gastgeber. Der Angreifer avancierte damit zum überragenden Spieler des Saisonfinales und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Schwicheldt die Partie nach frühem Rückstand noch deutlich gewann.
Der späte Treffer von Haase zum 2:4-Endstand in der 90. Minute änderte nichts mehr am Ausgang der Begegnung.
Mit dem Erfolg beendet der TSV Schwicheldt die Saison auf Platz zehn mit 35 Punkten und sichert sich damit den Verbleib in der Bezirksliga. Lauingen-Bornum schließt die Spielzeit mit 33 Punkten auf Rang elf ab.
Weiß hob nach dem Schlusspfiff vor allem die Mentalität seiner Mannschaft hervor: „Wieder einmal mit viel Mentalität und einem Wollen drehen wir das Spiel bis zu einem 4:1.“
Der Trainer zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Saisonabschluss und der Entwicklung seiner Mannschaft in den entscheidenden Wochen: „Ich bin mega stolz auf die Jungs.“ Zum Abschluss richtete er den Blick bereits auf die kommende Spielzeit und fasste das Erreichte in einem Satz zusammen: „Nächstes Jahr wieder Bezirksliga.“
Für Schwicheldt endet damit eine lange und phasenweise schwierige Saison mit einem erfolgreichen Finale und dem verdienten Klassenerhalt.