Schwicheldt setzt deutliches Zeichen in der unteren Tabellenhälfte 6:2-Erfolg in Rautheim verschiebt Kräfteverhältnisse im Tabellenkeller von red · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Schwicheldt gewinnt das direkte Duell beim FC SF Rautheim klar mit 6:2 und verschafft sich im unteren Tabellendrittel spürbar Luft. Die Gastgeber hingegen verpassen es, sich weiter abzusetzen, und bleiben punktgleich mit der Konkurrenz.

Klare Verhältnisse nach früher Führung Der TSV Schwicheldt hat im richtungsweisenden Duell beim FC SF Rautheim früh die Kontrolle übernommen und sich am Ende auch in der Höhe verdient mit 6:2 durchgesetzt. Bereits in der Anfangsphase stellten die Gäste die Weichen auf Auswärtssieg: John Lenz traf in der 4. Minute zur Führung, ehe Timo Schrader mit einem Doppelschlag (12., 32.) auf 3:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Schwicheldt konsequent. Leon Schrader erhöhte in der 52. Minute auf 4:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. Zwar gelang Tim Schmalkoke nur zwei Minuten später der erste Treffer für die Gastgeber (54.), doch die Antwort folgte prompt: John Lenz stellte mit seinem zweiten Tor des Tages in der 58. Minute den alten Abstand wieder her.

In einer weiterhin offenen Partie verkürzte Maddox Schülke (62.) noch einmal für Rautheim, ehe ein Eigentor von Nils Salgmann in der 87. Minute den 6:2-Endstand besiegelte. Während Rautheim seine Möglichkeiten nur phasenweise nutzte, zeigte sich Schwicheldt vor dem Tor deutlich effizienter. Insbesondere Timo Schrader und John Lenz prägten mit ihren Treffern die Partie und waren maßgeblich für den klaren Auswärtserfolg verantwortlich.