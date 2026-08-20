Schwicheldt fordert den Tabellenführer heraus

– Foto: Volkhard Patten

Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage kaum sein: Der TuS Fortuna Oberg führt die Bezirksliga Braunschweig 2 nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten und 12:1 Toren an. Der TSV Schwicheldt steht mit drei Zählern auf Rang zwölf, reist nach dem 3:2 gegen den TSV Wipshausen aber mit einem Erfolgserlebnis zum Tabellenführer.

Der TSV Schwicheldt liegt dagegen nach zwei Spieltagen auf Platz zwölf. Drei Punkte stehen für die Mannschaft zu Buche. Nach der 0:4-Niederlage zum Auftakt beim FC Heeseberg gelang am vergangenen Spieltag allerdings die Reaktion: Gegen den TSV Wipshausen gewann Schwicheldt mit 3:2.

Der TuS Fortuna Oberg hat sich als Aufsteiger früh an die Tabellenspitze gesetzt. Nach dem 6:1 zum Saisonauftakt beim TSV Wipshausen gewann die Mannschaft auch das zweite Spiel deutlich. Gegen den SV Lengede setzte sich Oberg am vergangenen Sonntag mit 6:0 durch. Mit zwölf erzielten Toren und nur einem Gegentreffer weist der Spitzenreiter zudem die beste Tordifferenz der Liga auf.

Damit geht der TSV mit einem Sieg im Rücken in die Partie beim Tabellenführer. Oberg hat dagegen die Möglichkeit, seine Position an der Spitze mit dem dritten Sieg im dritten Spiel zu festigen.

Weiß setzt auf die Erfahrungen aus dem Pokal

Schwicheldts Trainer Benjamin Weiß erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe, will mit seiner Mannschaft aber nicht ohne Ertrag aus Oberg abreisen. „Wir fahren zu keinem Spiel um nichts mit zu nehmen.“

Die Stärke des Gegners ist Weiß dabei bewusst: „Der Gegner ist wahnsinnig gut in die Saison gestartet. Und hat eine Qualität, die viele Unterschätzt haben.“

Schwicheldt kennt den kommenden Gegner bereits aus dem Härkepokal. „Wir haben dort vor 2 Wochen schon im Härkepokal gespielt und wissen, worauf wir achten müssen“, sagt Weiß. Für die Begegnung am Sonntag fordert der Trainer von seiner Mannschaft vor allem Einsatz und Konsequenz: „Ich erwarte von uns, dass wir bereit sind alles rein zu werfen, die Zweikämpfe annehmen und unsere Möglichkeiten konsequenter nutzen.“