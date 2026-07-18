Schwicheldt erreicht Finale trotz spielerischer Schwächen TSV setzt sich im Halbfinale der Peiner Stadtmeisterschaft mit 5:0 gegen Stederdorf durch von red · Heute, 15:27 Uhr · 0 Leser

Der TSV Schwicheldt steht im Finale der Peiner Stadtmeisterschaft. Gegen den SSV Stederdorf gewann der Bezirksligist mit 5:0, zeigte dabei aber eine wechselhafte Leistung. Entscheidend waren eine stabile Defensive und die konsequente Chancenverwertung.

Der TSV Schwicheldt hat den Einzug ins Finale der Peiner Stadtmeisterschaft perfekt gemacht. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft mit 5:0 gegen den SSV Stederdorf durch und bestätigte damit ihre starke Turnierphase. Dabei entsprach das deutliche Ergebnis nicht vollständig dem Spielverlauf. Schwicheldt fand nach eigener Einschätzung nicht zur gewohnten spielerischen Linie und leistete sich zahlreiche einfache Fehler. Dennoch blieb die Mannschaft defensiv stabil und ließ nur wenige gefährliche Situationen des Gegners zu.

Die Effizienz vor dem Tor machte letztlich den Unterschied. Daniel Faulhaber brachte Schwicheldt in der 27. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kilian Timpe in der 58. Minute, ehe Adil Eser in der 70. Minute auf 3:0 stellte. In der Schlussphase sorgten Timo Schrader (85.) und Kevin Schreiber (90.) für den deutlichen Endstand.