Schwicheldt empfängt Lamme zum Pokalduell Nach dem 3:1 in Wendezelle wartet in der zweiten Runde des Bezirkspokals mit dem TSV Germania Lamme ein weiterer Bezirksligist von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Schwicheldt steht in der zweiten Runde des Bezirkspokals Braunschweig. Nach dem 3:1 beim TSV Wendezelle trifft die Mannschaft am Mittwoch auf den TSV Germania Lamme, der sich in der ersten Runde mit 3:0 gegen die FG Vienenburg-Wiedelah durchsetzte. Für Schwicheldts Trainer Benjamin Weiß ist es eine anspruchsvolle Aufgabe.

Schwicheldt setzte sich in der ersten Runde beim TSV Wendezelle mit 3:1 durch. Eser brachte die Gäste bereits in der zweiten Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Kamp per Foulelfmeter in der 52. Minute sorgten Aslan (65.) und Schrader (67.) für den Schwicheldter Sieg. Lamme gewann sein Auftaktspiel ebenfalls deutlich. Gegen die FG Vienenburg-Wiedelah fiel das erste Tor allerdings erst in der Schlussphase. Weber traf in der 66. Minute zum 1:0, ehe Borucki in der 81. Minute erhöhte und in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Endstand herstellte.

Für Grazian Borucki, Kapitän des TSV Germania Lamme, ist das Gastspiel in Schwicheldt eine anspruchsvolle Aufgabe. „In Schwicheldt zu spielen ist immer schwierig, weil sie grundsätzlich eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, die sehr körperbetont spielt und über sehr, sehr viel Schnelligkeit gerade im letzten Drittel verfügt“, sagt Borucki. „Da müssen wir natürlich vorbereitet sein, gewappnet sein.“ Entscheidend sei aus seiner Sicht, dass Lamme die eigenen Stärken auf den Platz bringt: „Dass wir unser Spiel spielen, unsere Stärken einsetzen und hinten den Gegner erst gar nicht ins Tempo kommen lassen.“