Schwicheldt bringt den ersten Sieg über die Zeit

Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits in der vierten Minute brachte Filbrandt den TSV Wipshausen mit 1:0 in Führung. Schwicheldt brauchte einige Minuten, um in die Partie zu finden, kam anschließend aber zunehmend besser ins Spiel. Murat Aslan erzielte in der 20. Minute den Ausgleich. Noch vor der Pause drehte Schwicheldt die Begegnung: Edeler traf in der 40. Minute zum 2:1. Damit ging der Gastgeber mit einer Führung in die Halbzeit.

Trainer Benjamin Weiß sah seine Mannschaft nach der schwierigen Anfangsphase deutlich verbessert. „Unsere Leistung war bis auf die ersten 15 Minuten in Ordnung“, sagte er. In der Schlussphase der ersten Hälfte habe Schwicheldt „die totale Kontrolle“ gehabt. „Wir haben die letzten 30 Min der ersten Halbzeit die totale Kontrolle und müssen höher führen.“ Wipshausen kommt noch einmal heran Nach dem Seitenwechsel baute Schwicheldt den Vorsprung zunächst aus. Adil Eser traf in der 61. Minute zum 3:1. Wipshausen reagierte jedoch umgehend und verkürzte nur drei Minuten später durch Witte auf 2:3.