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Allgemeines
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Schwicheldt bringt den ersten Sieg über die Zeit
Der TSV gewinnt gegen Wipshausen mit 3:2 und verbessert sich auf Rang zwölf
Der TSV Schwicheldt hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga den ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen den TSV Wipshausen setzte sich die Mannschaft mit 3:2 durch. Wipshausen bleibt damit ohne Punkt, während Schwicheldt nach zwei Spieltagen drei Zähler auf dem Konto hat.
Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits in der vierten Minute brachte Filbrandt den TSV Wipshausen mit 1:0 in Führung. Schwicheldt brauchte einige Minuten, um in die Partie zu finden, kam anschließend aber zunehmend besser ins Spiel.
Murat Aslan erzielte in der 20. Minute den Ausgleich. Noch vor der Pause drehte Schwicheldt die Begegnung: Edeler traf in der 40. Minute zum 2:1. Damit ging der Gastgeber mit einer Führung in die Halbzeit.
Trainer Benjamin Weiß sah seine Mannschaft nach der schwierigen Anfangsphase deutlich verbessert. „Unsere Leistung war bis auf die ersten 15 Minuten in Ordnung“, sagte er. In der Schlussphase der ersten Hälfte habe Schwicheldt „die totale Kontrolle“ gehabt. „Wir haben die letzten 30 Min der ersten Halbzeit die totale Kontrolle und müssen höher führen.“
Wipshausen kommt noch einmal heran
Nach dem Seitenwechsel baute Schwicheldt den Vorsprung zunächst aus. Adil Eser traf in der 61. Minute zum 3:1. Wipshausen reagierte jedoch umgehend und verkürzte nur drei Minuten später durch Witte auf 2:3.
Anschließend geriet Schwicheldt zunehmend unter Druck. Der Aufsteiger kam zu weiteren Möglichkeiten, der Ausgleich blieb jedoch aus. „Danach kam Wipshausen besser ins Spiel und hatte auch ein paar Möglichkeiten noch auszugleichen“, räumte Weiß ein.
Seine Mannschaft verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz über die Zeit. „Aber wir konnten mit viel Leidenschaft und dem letzten Abwehrbein unser Tor verteidigen“, sagte der Trainer.
Nach dem Erfolg steht Schwicheldt mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 3:6 auf dem zwölften Tabellenplatz. Wipshausen bleibt dagegen nach zwei Spielen ohne Punkt und steht mit 3:9 Toren auf Rang 14.
Für Weiß gibt es trotz des Sieges noch einen konkreten Arbeitsauftrag: „Wir müssen weiter an unserer Konterabsicherung arbeiten.“