Schwicheldt besteht Härtetest gegen Wendezelle

– Foto: Nicole Seidl

Der TSV Schwicheldt hat im Bezirkspokal für eine kleine Überraschung gesorgt. Beim ambitionierten Ligakonkurrenten TSV Wendezelle, der die vergangene Saison in der Bezirksliga 2 auf dem zweiten Tabellenplatz abschloss, setzte sich die Mannschaft von Benjamin Weiß mit 3:1 durch und zog in die nächste Runde ein.

Nach dem Seitenwechsel fiel schließlich der verdiente Ausgleich. Marcel Kamp verwandelte in der 52. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Doch Schwicheldt zeigte sich davon unbeeindruckt und schlug innerhalb weniger Minuten zurück. Murat Aslan brachte seine Mannschaft in der 65. Minute erneut in Führung, ehe Timo Schrader nur zwei Minuten später mit dem 3:1 die Weichen auf Sieg stellte.

Die Gäste erwischten einen Traumstart. Bereits in der zweiten Minute brachte Adil Eser den TSV Schwicheldt mit 1:0 in Führung. Trotz des frühen Rückstands übernahm Wendezelle im weiteren Verlauf zunehmend die Kontrolle und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt.

Trainer Benjamin Weiß ordnete den Erfolg trotz des Weiterkommens realistisch ein. „Wir haben gegen einen sehr spielstarken Gegner gespielt, der deutlich zur Halbzeit führen muss“, sagte der Schwicheldter Coach und verwies auf die Vielzahl der Chancen des Gegners.

Umso zufriedener war Weiß mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir hingegen arbeiteten, liefen und kämpften mit einer hohen Bereitschaft und Leidenschaft.“ Der Pokalsieg sei deshalb ein gelungener Fingerzeig vor dem Saisonstart gewesen. „Das war mal wieder ein sehr guter Test vor dem Ligastart. Wir haben gesehen, dass wir noch einiges schärfen müssen, aber auch gegen so eine Mannschaft gewinnen können, wenn wir die Grundtugenden – Kampf, Wille und Leidenschaft – an den Tag legen.“

Der Einzug in die nächste Pokalrunde dürfte dem TSV Schwicheldt zusätzliches Selbstvertrauen für den bevorstehenden Ligastart geben – auch wenn der Trainer trotz des Erfolgs noch Verbesserungspotenzial sieht.

TSV Wendezelle – TSV Schwicheldt 1:3



Schiedsrichter: Nick Scherl

Tore: 0:1 Adil Eser (2.), 1:1 Marcel Kamp (52. Foulelfmeter), 1:2 Murat Aslan (65.), 1:3 Timo Schrader (67.)