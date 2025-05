Schwicheldt belohnt sich spät, Hondelage hadert mit dem Schiedsrichter

In zwei Nachholpartien gab es am Mittwochabend jeweils späte Wendungen. Während der TSV Schwicheldt mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Teutonia Groß Lafferde ein Ausrufezeichen im Kampf um den sicheren Klassenerhalt setzte, musste sich der MTV Hondelage gegen den VfL Leiferde trotz Führung mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

MTV Hondelage – VfL Leiferde 2:2 (3./52 – 11./32)

Hondelage erwischte den besseren Start und ging durch Michel Broders verdient in Führung (20.). Zwar glich Leiferde nach einem Standard durch Ole Jungclaus aus (37.), doch direkt nach der Pause brachte Léon Benneckenstein die Hausherren erneut in Führung. Den Ausgleich markierte Nicklas Schalow nach einem weiteren ruhenden Ball in der 72. Minute.