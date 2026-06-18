Schwerwiegende Abgänge: Quo vadis, Pettenreuth? Der Vizemeister der A-Klasse 3 steht vor einer anspruchsvollen Saison und setzt auf das Kollektiv von Florian Würthele · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Auf ihre Anhänger kann sich die Mannschaft des TSV Pettenreuth verlassen. – Foto: Felix Schmautz

Knapp schrammte der TSV Pettenreuth zuletzt am Aufstieg in die Kreisklasse vorbei. In der Relegation war gegen Beilngries (1:2) Endstation. Ein bitteres Ende einer starken Saison! 2022 in den regulären Spielbetrieb zurückgekehrt, kannte die jüngste sportliche Entwicklung ohnehin nur eine Richtung: nach oben. Die kommende Saison – erneut geht der TSV in der A-Klasse 3 Regensburg an den Start – könnte nun aber eine recht anspruchsvolle werden für die Mannschaft von Trainer Manuel Reinstein.



Mit David Unfried, Jonathan Moesch (beide zur SpVgg Ramspau) und Ferdinand Bräu (zum SV Wenzenbach) haben drei ganz wichtige Spieler den Verein verlassen. Sie versuchen ihr Glück höherklassig. Allein mit Unfried und Moesch brechen 53 Scorer-Punkte aus der alten Saison weg. Auffangen möchten die Blau-Weißen, die bei Heimspielen auch gern mal 200 Zuschauer oder mehr begrüßen dürfen, diese schmerzhaften Abgänge im Kollektiv. Der Zusammenhalt wird großgeschrieben im 60. Jahr des Bestehens. Zudem baut man auf die Unterstützung erfahrener „Haudegen“. Mehrere Routiniers werden künftig wieder aktiver spielen. Quo vadis, TSV Pettenreuth?

Folgendes schreibt der Verein in einer Meldung zur gegenwärtigen Lage: „Der TSV Pettenreuth steht in seinem 60. Vereinsjahr vor neuen Herausforderungen. Nach erfolgreichen Jahren und dem sportlichen Aufschwung der Fußballer muss der Verein nun den nächsten Schritt gehen. Mehrere Spieler haben die Mannschaft verlassen, vertraute Gesichter werden künftig nicht mehr das blau-weiße Trikot tragen. Für einen kleinen Dorfverein sind solche Veränderungen stets eine besondere Herausforderung.



Gerade in dieser Phase zeigt sich, worauf es im Vereinsleben wirklich ankommt: Zusammenhalt, Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung. Diese Werte haben den TSV Pettenreuth in den vergangenen sechs Jahrzehnten geprägt und werden auch künftig das Fundament des Vereins bilden. Besonders erfreulich ist, dass sich viele erfahrene Spieler wieder stärker einbringen. Mit ihrer Erfahrung, ihrer Vereinstreue und ihrem Engagement sind sie wichtige Stützen der Mannschaft und Vorbilder für die jüngeren Generationen. Ihr Einsatz zeigt, dass der TSV weit mehr ist als nur Fußball – er ist eine Gemeinschaft, die Menschen und Generationen verbindet.





Doch die Zukunft des Vereins entscheidet sich nicht allein auf dem Fußballplatz. Im bevorstehenden Jubiläumsjahr geht es ebenso um Ehrenamt, Identifikation und Vereinstreue. Ein Verein lebt nicht nur von Toren und Punkten, sondern vor allem von Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen – als Spieler, Trainer, Funktionäre, Betreuer, Helfer oder als treue Zuschauer am Spielfeldrand. Die Frage, ob Spieler, Anhänger und Mitglieder auch künftig zum Verein stehen, beschäftigt viele. Die Antwort wird sich jedoch nicht in Worten zeigen, sondern im täglichen Engagement. Wer auch in herausfordernden Zeiten Verantwortung übernimmt und dem Verein die Treue hält, prägt dessen Zukunft weit mehr als jede Tabellenplatzierung.



Der TSV Pettenreuth hat in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen, dass er weit mehr ist als eine Fußballmannschaft. Mit seiner Jugendarbeit, den verschiedenen Abteilungen und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern ist er ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der Region. Der Verein verfügt über eine breite Basis und ein aktives Vereinsleben mit vielfältigen Veranstaltungen und Projekten. Das 60. Vereinsjahr bietet daher nicht nur Anlass zum Feiern, sondern auch die Chance, neue Ziele zu formulieren und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Die kommende Saison wird sportlich vermutlich anspruchsvoller als die vergangenen Jahre. Neue Strukturen müssen wachsen, neue Führungsspieler werden Verantwortung übernehmen. Doch gerade in solchen Phasen zeigen sich die wahre Stärke eines Vereins und der Charakter seiner Mitglieder. Quo vadis, TSV Pettenreuth? Der Weg ist klar: gemeinsam, geschlossen und mit Stolz auf 60 Jahre Vereinsgeschichte in eine erfolgreiche Zukunft.“