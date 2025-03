Schwerverletzter Torhüter und Diskussionen um Spielbedingungen

Fabian Hebestreit, Trainer der SG Ahnatal II, schilderte die entscheidende Szene folgendermaßen: „Unser Stürmer läuft auf das Tor und will den Ball am herauslaufenden Torwart vorbei spitzeln. Der Torwart geht runter und will den Ball abwehren und unser Stürmer kann nicht mehr ausweichen und tritt versehentlich dem TW gegen die Brust. Dabei ist anscheinend eine Rippe oder so gebrochen, dadurch hatte der TW Atemnot und Schmerzen.“ Sofort wurde ein Rettungswagen gerufen, der Torhüter musste auf dem Spielfeld notärztlich versorgt werden und wurde am Abend im Krankenhaus notoperiert.

Lange Unterbrechung und anschließender Spielabbruch