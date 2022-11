Schwerstarbeit für GSV Moers beim Auswärtssieg

JSG Hö-Nie führt zur Halbzeit gegen den Tabellenführer

Den achten Sieg in Folge einzutüten, bedeutet für die U 15 des GSV Moers am 10. Spieltag Schwerstarbeit. Die JSG Hönnepel-Niedermörmter/Rees macht dem Tabellenführer aus Moers das Leben insbesondere im ersten Durchgang schwer. Wranik leitet mit seinem ersten Pflichtspieltor die Wende ein. Am Ende des rassigen Spiels nimmt der GSV beim 4:1 (0:1)-Auswärtssieg die Punkte verdient mit.