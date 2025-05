Schwermann und Junge-Abiol verstärken Rödinghausen

Der SV Rödinghausen setzt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit in der Regionalliga West fort und sichert sich zwei Spieler mit Erfahrung aus höheren Klassen. Julian Schwermann kommt von Drittligist Alemannia Aachen, Benyas-Solomon Junge-Abiol wechselt aus der Regionalliga Bayern von den Würzburger Kickers nach Ostwestfalen.

Julian Schwermann, 25 Jahre alt, ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und durchlief die Jugend von Borussia Dortmund. Mit den Westfalen gewann er zwei deutsche Meistertitel in der U17 und U19 und bestritt in der Folge über 100 Spiele in Regionalliga und 3. Liga – unter anderem für den SC Verl und zuletzt Aachen. „Wir bekommen mit Julian einen sehr lauf- und zweikampfstarken Spieler, der bereits über viel Erfahrung in der 3. Liga und der Regionalliga West verfügt“, sagt Rödinghausens Sportlicher Leiter Alexander Müller. „Er hat in Aachen kein einfaches Jahr gehabt, aber zweifelsohne zuvor schon sein Potential unter Beweis gestellt.“