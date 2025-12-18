Schwerlastkran ermöglicht Aufbau zweier Funktionsbauten

Beim Bezirksligisten Olympia Laxten sind die Arbeiten am Umfeld des neuen Kunstrasenplatzes weiter vorangekommen. Mithilfe eines Schwerlastkrans wurden zuletzt zwei Materialgaragen auf dem Gelände errichtet.

Eine der Garagen ist für den Trecker samt Zubehör vorgesehen, der für die Pflege des Kunstrasens genutzt wird. Die zweite Garage dient der Unterbringung von Trainingsmaterial. Sie steht insbesondere auch den Lingener Stadtvereinen zur Verfügung, die den Kunstrasenplatz mit nutzen.

Finanziert wurden die beiden Garagen von der Stadt Lingen.