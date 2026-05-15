Schweriner Punktverlust, Neubrandenburg bleibt vorn, Bentwisch siegt

– Foto: FSV Bentwisch

In einem zähen Ringen vor 127 Zuschauern behielt der Malchower SV 90 beim Penzliner SV die Oberhand. Es war eine Partie, in der die Gäste viel Geduld aufbringen mussten, um die kompakte Defensive der Hausherren zu knacken. Die Emotionen kochten hoch, als schließlich der entscheidende Moment der Begegnung eintrat. Ben Grotian erzielte in der 71. Minute den Siegtreffer für die Gäste, die seit der 22. Minute aufgrund einer Roten Karte in Unterzahl gespielt hatten.

– Foto: Malchower SV

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Eine faustdicke Überraschung sahen die 142 Zuschauer in der Partie zwischen dem MSV Pampow und dem SV Pastow. Die Hausherren spielten wie entfesselt auf und belohnten sich für eine leidenschaftliche Leistung gegen den Tabellenvierten. Die Führung für die Hausherren besorgte Johannes Ernst in der 65. Minute zum 1:0. In der 74. Minute erhöhte Andrey Minchev auf 2:0, ehe Yamen Hassoud bereits in der 79. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für den Endstand sorgte. ---

Der 1. FC Neubrandenburg 04 unterstrich gegen den Rostocker FC eindrucksvoll seine Titelambitionen. In einer einseitigen Begegnung ließen die Neubrandenburger keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen und feierten eine wahre Gala. Den Torreigen eröffnete Joel-Patrice Lisch in der 26. Minute mit dem Treffer zum 1:0. In der 34. Minute erhöhte Daniel Nawotke auf 2:0, woraufhin Dennis Kühl in der 40. Minute bereits das 3:0 folgen ließ. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Joel-Patrice Lisch in der 59. Minute zum 4:0, bevor Dennis Kühl in der 67. Minute mit dem Tor zum 5:0 den Schlusspunkt unter diese Machtdemonstration setzte. ---

Vor 130 Zuschauern sicherte sich der FSV Bentwisch in einer umkämpften Begegnung drei wichtige Punkte gegen den SV Hafen Rostock 1961. Die Gäste aus Rostock starteten mutig und belohnten sich in der 28. Minute durch den Treffer von Gero Alexander Leplow zur 0:1-Führung. Doch die Hausherren zeigten Moral und schlugen zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt zurück. In der 45. Minute erzielte Lucas Steinicke den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel drehte Bentwisch drehte die Partie endgültig. Den Treffer zum 2:1-Endstand markierte Tim Hermann in der 56. Minute. ---

Ein wahres Torfestival und ein Drama in der Schlussphase erlebten die Fans in der Partie zwischen dem FC Mecklenburg Schwerin und dem SV Warnemünde. Die Gäste gingen bereits in der 13. Minute durch einen von Pepe Maluch verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Schweriner ließ nicht lange auf sich warten, als John Arvid Lenkeit in der 27. Minute zum 1:1 ausglich. Direkt nach der Pause schlug Warnemünde erneut zu und ging in der 47. Minute durch den zweiten Treffer von Pepe Maluch mit 1:2 in Front. Die Schweriner bewiesen jedoch Kämpferherz und egalisierten den Spielstand in der 53. Minute durch das Tor von Theo Stein zum 2:2. In einer emotionalen Schlussphase gingen die Warnemünder in der 71. Minute durch Hannes Lange zum dritten Mal mit 2:3 in Führung. Schwerin mobilisierte daraufhin alle Kräfte: Bashir Schultz erzielte in der 74. Minute den Ausgleich zum 3:3-Endstand. Nur eine Minute nach seinem Erfolgserlebnis schwächte Bashir Schultz seine Mannschaft jedoch selbst, als er in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Trotz der Unterzahl rettete Schwerin den Punkt über die Zeit ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader Güstrower SC 09 Güstrower SC 15:00 PUSH

Der Tabellenachte FC Förderkader Rene Schneider empfängt das abgeschlagene Schlusslicht Güstrower SC 09 in einem für beide Seiten enorm richtungsweisenden Spiel. Die Hausherren unter Marcel Jankowski mussten gegen den SV Pastow ihre dritte Niederlage in Folge hinnehmen und streben vor eigenem Publikum nach einem erlösenden Erfolgserlebnis. Auch die Gäste um Trainer Tom Hagemann stehen gehörig unter Druck, nachdem sie zuletzt dem Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin nur denkbar knapp unterlagen und weiterhin am Tabellenende festkleben. Im Hinspiel sicherte sich der Förderkader nach mehrfachem Rückstand noch den emotionalen Sieg gegen das damalige Team von Jörg Rutkowski, weshalb die Güstrower nun alles daransetzen werden, sich für diese Pleite zu revanchieren. ---

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 14:00 PUSH