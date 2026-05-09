Schwerin wieder vorn – Penzlin gewinnt Neun-Tore-Spektakel

– Foto: Penzliner SV

Der heutige Abschluss des 25. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern bot ein Wechselbad der Gefühle. In einer Phase der Saison, in der jeder Punkt über Aufstiegshoffnung oder den Fall entscheidet, bewiesen die Teams enorme Moral.

In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt war, sicherte sich der Malchower SV 90 vor 181 Zuschauern einen immens wichtigen Heimsieg gegen den MSV Pampow. Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel – Malchow benötigte den Sieg, um im Titelrennen zu bleiben, während Pampow jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg braucht. Es entwickelte sich ein Geduldsspiel, bei dem die Emotionen auf und neben dem Platz hochkochten. Lange Zeit hielten die Defensivreihen beider Teams stand, doch dann gelang den Gastgebern der entscheidende Durchbruch. Ben-Luca Tonn markierte in der 73. Minute den Treffer zum 1:0-Endstand.

– Foto: Malchower SV

---

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 173 Zuschauer beim 1. FC Neubrandenburg 04. Gegen den FSV Bentwisch geriet der Titelaspirant zunächst in Bedrängnis, als die Gäste eine kalte Dusche verpassten. In der 15. Minute brachte Tim Hermann den FSV Bentwisch mit 0:1 in Führung. Die Wende gelang erst im zweiten Durchgang. Dennis Kühl avancierte zum Mann des Tages, indem er zunächst in der 61. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte und in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 die Partie komplett drehte. Den Schlusspunkt unter diesen leidenschaftlichen Kraftakt setzte Philipp Sundt in der 86. Minute mit dem Tor zum 3:1-Endstand. ---

Vor 172 Zuschauern untermauerte der SV Pastow seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz und feierte einenHeimsieg gegen den FC Förderkader Rene Schneider. Bereits in der 4. Minute erzielte Samuel Kammerer die 1:0-Führung. Derselbe Akteur war es auch, der in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte und damit die Weichen frühzeitig auf Sieg stellte. Nach dem Seitenwechsel keimte beim Förderkader kurzzeitig Hoffnung auf, als Bjarne Böhm in der 54. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte. Anschließend mussten die Gäste zwei Platzverweise (80. und 85.) hinnehmen und waren somit in Unterzahl. In der 86. Minute sorgte schließlich Patrick Nehls per Foulelfmeter mit dem Treffer zum 3:1-Endstand für die Entscheidung.

– Foto: SV Pastow

---

Was für ein Wahnsinn in Kühlungsborn! 69 Zuschauer wurden Zeugen eines hochemotionalen Neun-Tore-Spektakels zwischen dem FSV Kühlungsborn und dem Penzliner SV. Die Hausherren schienen die Partie früh im Griff zu haben, als Garry Emmanuel Onyejelem in der 10. Minute zum 1:0 und Alexander Fogel in der 18. Minute zum 2:0 trafen. Penzlin antwortete durch William Tews in der 24. Minute mit dem 2:1, doch erneut Garry Emmanuel Onyejelem stellte in der 28. Minute auf 3:1. Kurz vor der Pause verkürzte Christoph Lukesch in der 42. Minute auf 3:2. Nach dem Seitenwechsel setzte Garry Emmanuel Onyejelem mit seinem dritten Treffer in der 57. Minute zum 4:2 seinen persönlichen Torreigen fort. Doch dann schlug die Stunde von Alexander Lukesch: Mit einer unglaublichen Energieleistung und einem lupenreinen Hattrick – in der 61. Minute zum 4:3, in der 74. Minute zum 4:4 und schließlich in der 87. Minute zum 4:5-Siegtreffer – drehte er die Partie zugunsten des Penzliner SV im Alleingang. ---

Vor 32 Zuschauern trennten sich der SV Hafen Rostock 1961 und der Greifswalder FC II mit einem Unentschieden, das keinem der beiden Teams so recht weiterhilft. Die Gäste aus Greifswald erwischten den besseren Start und gingen durch Niclas Kersten Gleisner in der 27. Minute mit 0:1 in Führung. Die Rostocker bewiesen jedoch Kämpferherz und drängten auf den Ausgleich, der schließlich in der zweiten Halbzeit fiel: Tim Ohm erzielte in der 52. Minute das 1:1. ---

In einer hart umkämpften Begegnung vor 67 Zuschauern sicherte sich der Rostocker FC einen immens wichtigen Auswärtssieg beim SV Warnemünde. In einem Spiel, das lange Zeit von taktischer Vorsicht geprägt war, suchten beide Mannschaften nach der entscheidenden Lücke. Die Erlösung für die Gäste folgte kurz nach dem Seitenwechsel: Theo Neumann markierte in der 49. Minute den Treffer zum 0:1-Endstand. ---