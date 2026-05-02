Schwerin wieder vorn – Acht-Tore-Wahnsinn in Pampow

– Foto: MSV Pampow

In der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern bot die heutige Fortsetzung des 24. Spieltags den Zuschauern packenden Fußball und eine entscheidende Wende im Titelkampf. Während an der Tabellenspitze die Nervenstärke des Favoriten im Fokus stand, kämpften die Teams am anderen Ende des Tableaus mit einer leidenschaftlichen Offensivkraft um den Anschluss. Diese Ergebnisse sorgen dafür, dass die Meisterschaft und der Abstiegskampf gleichermaßen an Intensität gewinnen.

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader Malchower SV 90 Malchower SV 0 6 Abpfiff Vor 50 Zuschauern lieferte der Malchower SV 90 eine beeindruckende Vorstellung ab und ließ dem FC Förderkader Rene Schneider nicht den Hauch einer Chance. Von der ersten Minute an agierten die Gäste konzentriert und zielstrebig. Den Torreigen eröffnete Kevin-Raik Gerullis bereits in der 18. Minute mit dem 0:1. Kurz vor der Halbzeitpause schraubten die Malchower das Ergebnis durch einen Doppelschlag in die Höhe. Zunächst traf Mahdi Chachi in der 39. Minute zum 0:2, ehe Ron Kringel nur zwei Minuten später, in der 41. Minute, bereits das 0:3 markierte. Auch nach dem Seitenwechsel kannte der Malchower SV 90 kein Erbarmen und hielt die Intensität hoch. In der Schlussphase wurde es für die Gastgeber dann vollends bitter. Ben-Luca Tonn erhöhte in der 79. Minute auf 0:4, bevor Niklas Kern in der 87. Minute das 0:5 nachlegte. Den Schlusspunkt setzte erneut Ben-Luca Tonn, der in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den 0:6-Endstand herstellte. – Foto: Malchower SV --- Do., 30.04.2026, 19:00 Uhr SV Warnemünde SV Warnemü. Güstrower SC 09 Güstrower SC 0 4 Abpfiff n einer einseitigen Begegnung vor 50 Zuschauern feierte der Güstrower SC 09 einen immens wichtigen Auswärtssieg beim SV Warnemünde. Die Torfolge begann bereits in der 2. Minute, als Robert Grube einen Foulelfmeter zur 0:1-Führung verwandelte. Güstrow blieb am Drücker und erhöhte bereits in der 17. Minute durch Jonas Reister auf 0:2. Nur drei Minuten später, in der 20. Minute, sorgte Paul Fichelmann mit dem 0:3 für eine frühe Vorentscheidung. Warnemünde fand an diesem Tag kein Mittel gegen die kompakt stehenden Gäste. Den Schlusspunkt setzte Shawn-Cedric Brügmann in der 90. Minute mit dem Treffer zum 0:4-Endstand. --- Do., 30.04.2026, 19:30 Uhr Greifswalder FC Greifswald II 1. FC Neubrandenburg 04 Neubranden. 0 2 Abpfiff In einer von taktischer Disziplin geprägten Begegnung sicherte sich der 1. FC Neubrandenburg 04 vor 89 Zuschauern den Auswärtssieg beim Greifswalder FC II. Der Favorit agierte geduldig und wartete auf seine Chancen gegen eine tapfer verteidigende Greifswalder Reserve. Die Erlösung für die Gäste folgte in der 39. Minute, als Daniel Nawotke den Treffer zur 0:1-Führung markierte. In der 70. Minute sorgte Maximilian Voß mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung. ---

Ein wahres Offensivspektakel erlebten die 119 Zuschauer in der Partie zwischen dem FSV Bentwisch und dem Rostocker FC. Die Gastgeber zeigten sich in glänzender Spiellaune und überrollten den Gegner phasenweise. Den Torreigen eröffnete Lucas Steinicke bereits in der 2. Minute mit dem 1:0. Zwar gelang dem Rostocker FC durch Maximilian Westphal in der 13. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1, doch Bentwisch ließ sich davon nicht beirren. Kurz vor der Pause stellte Arnold-Marius Lietz in der 42. Minute die Weichen mit dem 2:1 wieder auf Sieg. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der Minute 45.+1, erhöhte Tim Hermann auf 3:1. Im zweiten Durchgang avancierte Tim Hermann endgültig zum Mann des Tages. In der 78. Minute erzielte er das 4:1, ehe er in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum 5:1-Endstand verwertete.

– Foto: FSV Bentwisch

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Vor 85 Zuschauern lieferten sich der MSV Pampow und der FSV Kühlungsborn einen Schlagabtausch, der an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Gastgeber starteten furios in dieses wichtige Spiel: Den ersten Treffer erzielte Johannes Ernst in der 7. Minute zur 1:0-Führung. Nur vier Minuten später war es erneut Johannes Ernst, der in der 11. Minute auf 2:0 erhöhte. Ein Missgeschick der Gäste sorgte in der 36. Minute für das 3:0 durch ein Eigentor von Abdu Djana. Nach dem Seitenwechsel bewies Kühlungsborn jedoch große Moral. Garry Emmanuel Onyejelem leitete mit seinen Toren in der 46. Minute zum 3:1 und in der 49. Minute zum 3:2 eine Aufholjagd ein. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten, als Jannik Zotke in der 54. Minute einen Foulelfmeter zum 4:2 verwandelte. Kühlungsborn gab sich jedoch nicht geschlagen; Iskandar Ibrahim verkürzte in der 68. Minute erneut auf 4:3. Erst in der Nachspielzeit fiel die endgültige Entscheidung, als Leon Schnell in der Minute 90.+2 den Treffer zum 5:3-Endstand markierte. ---

Der FC Mecklenburg Schwerin hat sich vor 178 Zuschauern in einem hochemotionalen Kraftakt die Tabellenführung zurückgeholt. Gegen den SV Pastow geriet der Favorit zunächst in Bedrängnis, als Jan Rudlaff in der 25. Minute einen Foulelfmeter zur 0:1-Führung für die Gäste verwandelte. Mit diesem Rückstand ging es für die Schweriner in die Kabine, was den Druck auf den Titelaspiranten spürbar erhöhte. Im zweiten Durchgang zeigte der Gastgeber jedoch seine Klasse und drehte die Begegnung innerhalb weniger Minuten. Zunächst gelang Alexander Pataman in der 49. Minute der Ausgleich zum 1:1. Die Euphorie im Stadion steigerte sich weiter, als Bashir Schultz nur wenig später, in der 53. Minute, den Treffer zum 2:1-Endstand erzielte. Durch diesen Sieg zieht der FC Mecklenburg Schwerin mit nun 54 Punkten wieder an Neubrandenburg vorbei an die Spitze der Tabelle. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen 14:00 PUSH