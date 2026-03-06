Schwerin unaufhaltsam? Güstrow und Rostock müssen punkten

– Foto: Rocco Bartsch

Am 18. Spieltag bestimmen unterschiedliche Dynamiken das Geschehen in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern: Während der FC Mecklenburg Schwerin als unangefochtener Spitzenreiter weiterhin einsam an der Tabellenspitze thront und mit dem FSV Bentwisch einen Gegner empfängt, der ihm im Hinspiel bereits Paroli bieten konnte, spitzt sich der Kampf um die Verfolgerpositionen zu. Der 1. FC Neubrandenburg 04, aktuell Zweiter mit neun Punkten Rückstand, will beim SV Warnemünde nachlegen und die letzte Hoffnung auf einen spannenden Titelkampf aufrechterhalten. Der Malchower SV 90 wird als Dritter Platz aus der spielfreien Woche zurückkommen und möchte sich ebenfalls an den Spitzenreiter hängen, muss dafür aber gegen den starken FSV Kühlungsborn ran. Der Rostocker FC muss nach einer empfindlichen Heimniederlage beim Penzliner SV punkten, wenn er nicht ganz hinten abgeschlagen werden will. Ebenso muss Güstrow langsam Siege einfahren, um das rettende Ufer nicht komplett aus den Augen zu verlieren.

Der Tabellendritte Malchower SV 90 kehrt nach einem spielfreien Wochenende ausgeruht in den Ligabetrieb zurück und kann im direkten Duell die Verfolger auf Distanz halten. Der FSV Kühlungsborn reist nach einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg in Rostock an, bei dem die Mannschaft einen Rückstand noch vor der Pause egalisierte und nach dem Seitenwechsel von einem Eigentor profitierte. Schon im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1, wobei Malchow in der Nachspielzeit den Kühlungsborner Führungstreffer noch beantworten konnte. Auch im Hinblick auf die Tabellensituation lässt sich eine spannende Partie erwarten, denn beide Mannschaften trennen nur drei Punkte, gleichwohl der Malchower SV noch ein Spiel in der Hinterhand hat. ---

Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin ist weiterhin ungeschlagen und drehte zuletzt bei Greifswalds Zweitvertretung einen Rückstand in einen souveränen Auswärtssieg. Der FSV Bentwisch kommt mit dem Rückenwind eines 2:1-Heimerfolgs gegen Warnemünde, bei dem die Mannschaft die Partie in der Schlussphase für sich entschied. Im Hinspiel trotzten die Bentwischer dem Ligaprimus ein 0:0 ab, sodass der Tabellenführer nun einen der einzigen beiden Punktverluste der bisherigen Saison wettmachen möchte. ---

Der Tabellenzweite 1. FC Neubrandenburg 04 reist nach dem klaren 5:0-Heimsieg gegen Güstrow mit breiter Brust an die Küste und möchte den Platz hinter Mecklenburg Schwerin unbedingt verteidigen, auch wenn diese mittlerweile neun Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze haben. Gastgeber SV Warnemünde will sich vor eigenem Publikum rehabilitieren, nachdem das Team in Bentwisch trotz spätem Anschlusstreffer per Strafstoß knapp unterlag. Im Hinspiel setzte sich Neubrandenburg unter anderem dank eines Dreierpacks von Daniel Nawotke mit einem deutlichen 8:1 durch, doch Warnemünde hofft nun auf ein völlig anderes Gesicht und zielt darauf ab, seinen Platz im Tabellenmittelfeld festigen. ---

Der MSV Pampow steckt nach dem 3:3 in Penzlin in einer schwierigen Phase, weil die Mannschaft nach frühem 2:0 und späterem 3:1 ihre komfortable Führung in der Schlussphase verspielt hat. Beim FC Schönberg 95 ist die Stimmung deutlich besser, denn die Elf setzte mit einem 5:1-Heimsieg gegen Förderkader ein offensives Ausrufezeichen - jeweils zwei Treffer erzielten dabei Tim Queckenstedt und Nick Heymann. Auch das Hinspiel in Schönberg ging mit einem 2:0 an die Gastgeber, die damit erneut als Favorit in ein Duell gehen, in dem Pampow dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt. ---

Der Penzliner SV tankte beim spektakulären 3:3 gegen Pampow enormen Mut, nachdem die Gastgeber sowohl einen frühen Zwei-Tore-Rückstand als auch ein späteres 1:3 noch aufholten. Der Rostocker FC dagegen gab im Heimspiel gegen Kühlungsborn eine Führung aus der Hand und wurde am Ende durch ein unglückliches Eigentor bestraft. Im Hinspiel feierte Penzlin in Rostock einen klaren 3:0-Erfolg mit zwei verwandelten Strafstößen, was den Gastgebern nun zusätzliche Zuversicht in diesem wichtigen Duell verleihen sollte. Die Gäste aus Rostock müssen gleichzeitig aufpassen, den Anschluss auf die Nicht-Abstiegsränge aus den Augen zu verlieren und muss Punkte sammeln, um einen Doppelabstieg dringstens zu vermeiden. ---

Der FC Förderkader Rene Schneider geht nach der klaren 1:5-Niederlage in Schönberg mit Wut im Bauch in das Heimspiel, nachdem die Mannschaft früh in Rückstand geraten war und den Gegner vor allem vor der Pause nicht in den Griff bekam. Die Zweitvertretung des Greifswalder FC II kassierte beim 1:3 gegen Spitzenreiter Mecklenburg Schwerin nach eigener Führung noch drei Gegentore und musste die Überlegenheit des Tabellenführers anerkennen. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete in einem 5:3-Auswärtssieg des Förderkaders mit ständig wechselnden Führungen, sodass erneut ein offensiv geführtes Duell zweier spielstarker Mannschaften auf Augenhöhe möglich erscheint. ---

