Schwerin siegt knapp – Tor-Spektakel im Tabellenkeller

– Foto: Güstrower SC





Vor 99 Zuschauern setzte der Malchower SV 90 ein dickes Ausrufezeichen im Meisterschaftskampf beim Greifswalder FC II. Die Begegnung war von einer enormen Intensität und von Platzverweisen geprägt. In der 50. Minute sah Ben Grotian vom Malchower SV 90 die Gelb-Rote Karte, was die Gäste zunächst in Unterzahl brachte. Trotz des personellen Nachteils schlug der Favorit kurz darauf eiskalt zu: Ron Kringel erzielte in der 56. Minute das Tor zur 1:0-Führung für den Malchower SV 90. Nur drei Minuten später, in der 59. Minute, erhöhte Luca Egon Frehse auf 0:2.

In der Schlussphase schwächten sich auch die Hausherren, als Ben Tornow vom Greifswalder FC II in der 85. Minute ebenfalls mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Die Räume nutzten die Gäste konsequent aus: Luca Egon Frehse markierte in der 87. Minute das 0:3, bevor Ben-Luca Tonn in der Nachspielzeit, genauer in der 90.+1 Minute, den Treffer zum 0:4-Endstand beisteuerte.

– Foto: Malchower SV

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Ein torreiches Duell erlebten die 187 Zuschauer in der Partie zwischen dem MSV Pampow und dem SV Warnemünde. Die Gäste erwischten den besseren Start. Mikeil Schaveschow brachte den SV Warnemünde in der 24. Minute per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten, als Kevin Hey in der 33. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Im zweiten Durchgang spielten sich die Pampower in einen wahren Rausch. Jannik Zotke sorgte in der 56. Minute für das 2:1, ehe Andrey Minchev in der 65. Minute auf 3:1 erhöhte. Erneut Jannik Zotke baute den Vorsprung in der 70. Minute mit dem Tor zum 4:1 weiter aus. Die Gäste bewiesen noch einmal Moral, als Marc Benduhn in der 82. Minute auf 4:2 verkürzte. In den Schlussminuten machten die Pampower den Kantersieg jedoch endgültig perfekt: Christoph Hasselmann traf in der 88. Minute zum 5:2, und nur eine Minute später, in der 89. Minute, setzte Lucas Hube mit dem Treffer zum 6:2-Endstand den Schlusspunkt. ---

In einem packenden und bis zur letzten Minute ausgeglichenen Duell trennten sich der FSV Bentwisch und der FSV Kühlungsborn vor 85 Zuschauern mit einem Unentschieden. Die Hausherren erwischten den deutlich besseren Start und gingen früh in Führung. Die Torfolge eröffnete Tim Hermann in der 8. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 44. Minute, erhöhte erneut Tim Hermann auf 2:0. Im zweiten Durchgang zeigten die Gäste aus Kühlungsborn jedoch großen Kampfgeist und arbeiteten sich leidenschaftlich zurück. Tom Wilke verkürzte zunächst in der 67. Minute auf 2:1, bevor derselbe Spieler in der 80. Minute mit dem Ausgleich zum 2:2-Endstand den hochemotionalen Schlusspunkt setzte. ---

Ein wahres Offensivspektakel und ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 89 Zuschauer beim Aufeinandertreffen des Penzliner SV und des Güstrower SC 09. In einer hochemotionalen Begegnung zeigten beide Mannschaften erhebliche Lücken in den Defensivreihen, was zu einem geschichtsträchtigen Neun-Tore-Krimi führte. Es nahm bereits früh ihren Lauf, als Marc Gehrt in der 7. Minute die Führung zum 0:1 für die Gäste erzielte. Oliver Diehl baute den Vorsprung mit einem Doppelschlag in der 11. Minute auf 0:2 und in der 24. Minute auf 0:3 aus. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral: Joaquin Alejandro Gomez verkürzte in der 27. Minute auf 1:3, ehe Jeffrey Grapentin in der 40. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3 gelang. Nach dem Seitenwechsel schlugen die Güstrower erneut zu, als Marc Gehrt in der 50. Minute das 2:4 und Oliver Diehl in der 56. Minute das 2:5 erzielten. Penzlin verkürzte in der 85. Minute durch Conor Keil noch einmal auf 3:5, doch den endgültigen Schlusspunkt setzte Robert Grube in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:6-Endstand. ---

Vor 50 Zuschauern feierte der Rostocker FC einen emotionalen Auswärtserfolg beim SV Hafen Rostock 1961. Die Torfolge begann in der ersten Halbzeit, als Theo Neumann in der 34. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. Nur zwei Minuten später, in der 36. Minute, erhöhte Karim Ben-Cadi auf 0:2. Noch vor dem Seitenwechsel schraubte Johann Pepe Redmann in der 40. Minute das Ergebnis auf 0:3 hoch. Den Gastgebern gelang in der Nachspielzeit lediglich noch der Ehrentreffer, als Moritz Fetter in der Minute 90.+4 das Tor zum 1:3-Endstand markierte. ---

Der FC Mecklenburg Schwerin hielt dem enormen Druck im Aufstiegsrennen stand und feierte beim FC Förderkader Rene Schneider einen knappen, aber ungemein wichtigen Auswärtssieg. Das einzige Tor der Begegnung und damit die gesamte Torfolge entschied sich kurz vor der Pause, als Alexander Pataman in der 43. Minute den Treffer zum 0:1-Endstand markierte. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, als Luca Schwarze vom FC Förderkader Rene Schneider in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte sah. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg SV Pastow SV Pastow 14:00 PUSH