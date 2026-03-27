Schwerin siegt im Torfestival, Warnemünde meldet sich zurück

Beim heutigen Auftakt des 16. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern bekamen die Zuschauer packenden Offensivfußball und eine Vielzahl an Treffern geboten. Während der Spitzenreiter seine Ambitionen in einem nervenaufreibenden Schlagabtausch untermauerte, gelang einem Team aus dem unteren Tabellendrittel ein Befreiungsschlag, der die Dynamik im Abstiegskampf spürbar verändert.
Vor 100 Zuschauern feierte der SV Warnemünde einen überzeugenden Heimsieg gegen den Greifswalder FC II. In einer Partie, die für die Gastgeber von großer Bedeutung war, um den Anschluss an das Mittelfeld zu wahren, zeigten sie sich vor dem Tor äußerst effizient. Die Torfolge eröffnete Djibril N'Diaye in der 24. Minute mit der Führung zum 1:0. Die Gäste aus Greifswald fanden jedoch zunächst eine Antwort, als Jean-Luca Beck in der 37. Minute zum 1:1 ausglich. Die Freude der Gäste währte allerdings nur kurz, da der SV Warnemünde noch vor der Pause die Weichen auf Sieg stellte. Marc Benduhn erzielte in der 40. Minute das 2:1, bevor Pepe Maluch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 3:1 erhöhte. Im zweiten Durchgang sorgte erneut Pepe Maluch in der 59. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 für die endgültige Entscheidung.
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Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer in der Begegnung des Spitzenreiters FC Mecklenburg Schwerin gegen den FC Schönberg 95. Der Favorit wurde kalt erwischt, als Nick Heymann bereits in der 10. Minute für die Gäste zum 0:1 traf. Doch Schwerin bewies Moral und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten: Alexander Pataman glich in der 19. Minute zum 1:1 aus, und Bashir Schultz markierte in der 23. Minute die 2:1-Führung.
In der zweiten Halbzeit schien die Partie nach den Treffern von Nelson Mandela Mbouhom in der 67. Minute zum 3:1 und Montreux Julien Mäder in der 72. Minute zum 4:1 bereits entschieden. Doch Schönberg gab sich nicht auf und startete eine furiose Aufholjagd. Erneut Nick Heymann in der 74. Minute zum 4:2 und Till Breitkreutz in der Nachspielzeit (90.+3) zum 4:3 brachten die Spannung zurück. Erst in der 90.+6 Minute erlöste Montreux Julien Mäder die Schweriner mit seinem zweiten Tor zum 5:3-Endstand.
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Im Kellerduell trifft der MSV Pampow auf den punktgleichen Rostocker FC, wobei es für beide Teams um den Verbleib in der Liga geht. Pampow erlebte zuletzt ein bitteres Debakel beim 1:5 gegen den FSV Bentwisch, bei dem sie dem Dreifachtorschützen Tim Hermann völlig hilflos ausgeliefert waren und obendrein ein unglückliches Eigentor durch Georg Schumski schlucken mussten. Auch die Gäste von Trainer Tobias Schulz stecken tief in der Krise und warten, genau wie Pampow und das gesamte Tabellenende, seit mehreren Partien auf einen erlösenden Sieg. In diesem nervenaufreibenden direkten Duell zählt nur ein dreifacher Punktgewinn, um im Rennen um den Klassenerhalt endlich wieder ein echtes Lebenszeichen zu senden.
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Der ambitionierte Tabellendritte Malchower SV 90 empfängt den hartnäckigen SV Hafen Rostock 1961 und möchte den Druck auf die Spitze mit einem Heimsieg zwingend aufrechterhalten. Die Hausherren unter Trainer Sven Lange mussten sich nach einer zuvor sehr beeindruckenden Siegesserie zuletzt mit einem torlosen Unentschieden gegen den SV Pastow zufriedengeben. Doch auch die abstiegsbedrohten Gäste bewiesen beim beachtlichen 0:0 gegen den Liga-Primus aus Schwerin ihre defensive Stabilität. Die Zuschauer dürfen ein packendes Geduldsspiel erwarten, in dem Malchow spielerische Lösungen gegen das Rostocker Bollwerk finden muss.
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