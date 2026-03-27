Schwerin siegt im Torfestival, Warnemünde meldet sich zurück

Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer in der Begegnung des Spitzenreiters FC Mecklenburg Schwerin gegen den FC Schönberg 95. Der Favorit wurde kalt erwischt, als Nick Heymann bereits in der 10. Minute für die Gäste zum 0:1 traf. Doch Schwerin bewies Moral und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten: Alexander Pataman glich in der 19. Minute zum 1:1 aus, und Bashir Schultz markierte in der 23. Minute die 2:1-Führung.

In der zweiten Halbzeit schien die Partie nach den Treffern von Nelson Mandela Mbouhom in der 67. Minute zum 3:1 und Montreux Julien Mäder in der 72. Minute zum 4:1 bereits entschieden. Doch Schönberg gab sich nicht auf und startete eine furiose Aufholjagd. Erneut Nick Heymann in der 74. Minute zum 4:2 und Till Breitkreutz in der Nachspielzeit (90.+3) zum 4:3 brachten die Spannung zurück. Erst in der 90.+6 Minute erlöste Montreux Julien Mäder die Schweriner mit seinem zweiten Tor zum 5:3-Endstand.

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