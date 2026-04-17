Schwerin marschiert, Malchower SV wie entfesselt, Pastow siegt

Der heutige Auftakt des 22. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern bot den Fußballfans eine beeindruckende Machtdemonstration der Spitzenteams. Während an der Tabellenspitze die Entscheidungsgewalt des Ersten untermauert wurde, kämpften die Verfolger mit großer Spielfreude um den Anschluss.
Vor 125 Zuschauern erlebte der SV Warnemünde einen bitteren Abend gegen einen entfesselten Malchower SV 90. Dabei begann die Partie für die Hausherren zunächst vielversprechend. Die Torfolge eröffnete Pepe Maluch in der 19. Minute mit der 1:0-Führung. Doch die Freude währte nicht lange, da die Gäste aus Malchow noch vor der Pause das Spiel drehten. Kevin-Raik Gerullis erzielte in der 31. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Lukas Prange nur zwei Minuten später, in der 33. Minute, die Führung zum 1:2 markierte. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Luca Egon Frehse in der 43. Minute auf 1:3.
In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte der Warnemünder spürbar nach, während Malchow seine Dominanz konsequent ausspielte. Louis Müller schraubte das Ergebnis in der 69. Minute auf 1:4 hoch. In der Schlussphase wurde es für die Gastgeber noch deutlicher: Ron Kringel traf in der 76. Minute zum 1:5, ehe Bryan Wilken in der 88. Minute mit dem 1:6 den Schlusspunkt setzte.
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Eine Machtdemonstration par excellence lieferte der Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin vor 434 Zuschauern gegen den FSV Kühlungsborn ab. Der Spitzenreiter ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Der Torreigen startete in der 21. Minute durch Alexander Pataman, der zum 1:0 traf. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff sorgten die Schweriner für eine Vorentscheidung: Nelson Mandela Mbouhom erhöhte in der 45. Minute auf 2:0, und Bashir Schultz markierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) das 3:0.
Direkt nach dem Wiederanpfiff schlug der Branchenprimus erneut zu, als Andrii Shalabai in der 46. Minute auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte erneut Nelson Mandela Mbouhom, der in der 77. Minute einen Foulelfmeter zum 5:0-Endstand verwandelte.
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In einer von Taktik geprägten Begegnung sicherte sich der SV Pastow drei wichtige Auswärtspunkte beim Tabellenschlusslicht Güstrower SC 09. Vor 90 Zuschauern tat sich der Favorit gegen tiefstehende Güstrower zunächst schwer, bewies jedoch die nötige Geduld. Die Torfolge begann in der 27. Minute, als Tim Fürstenau seine Mannschaft mit dem 0:1 in Führung brachte. Lange Zeit blieb die Partie offen, da die Hausherren leidenschaftlich verteidigten, um die drohende Niederlage abzuwenden. Erst in der Schlussminute fiel die endgültige Entscheidung unter unglücklichen Umständen für den Gastgeber. Paul-Martin Schulz unterlief in der 90. Minute ein Eigentor zum 0:2-Endstand.
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Der Tabellenzweite 1. FC Neubrandenburg 04 dominiert aktuell die Liga, ist in der Rückrunde ungeschlagen und erzielte in diesem Zeitraum bereits herausragende 21 Treffer. Durch den Erfolg im Nachholspiel haben die Gäste den Abstand zur Tabellenspitze entscheidend verkürzt und reisen als absoluter Favorit zum Penzliner SV. Die Hausherren bewiesen jedoch beim jüngsten Auswärtserfolg gegen den FSV Bentwisch, dass sie auch in hart umkämpften Partien als Sieger vom Platz gehen können. Dennoch streben die angriffslustigen Gäste eine Wiederholung des Hinspielsieges an, den Jannik Witte und Philipp Sundt damals mit ihren Treffern sicherten.
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Die Reserve des Greifswalder FC II steckt nach drei Niederlagen in Serie in einer handfesten Krise und möchte diesen Negativtrend vor heimischer Kulisse dringend stoppen. Mit dem Rostocker FC reist allerdings ein Kontrahent an, der nach seinem ersten Rückrundensieg am vergangenen Wochenende frischen Mut im Kampf gegen den Abstieg geschöpft hat. Das erste Duell bot ein spektakuläres Finish, als die Rostocker spät ausglichen, nachdem Greifswald durch einen Doppelpack von Jean-Luca Beck geführt hatte, ehe Fatlind Memaj in der Nachspielzeit doch noch den umjubelten Greifswalder Sieg besorgte.
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Im direkten Nachbarschaftsduell der unteren Tabellenhälfte empfängt der dreizehntplatzierte MSV Pampow den einen Rang besser platzierten SV Hafen Rostock 1961. Während die Pampower zuletzt einem starken Gegner aus Neubrandenburg ein starkes Unentschieden abtrotzten, können die Gäste aus Rostock auf eine beeindruckende Serie von vier ungeschlagenen Spielen zurückblicken. Im absolut ausgeglichenen Hinspiel trennten sich die Kontrahenten nach einer Führung durch Justin Werder und dem späteren Ausgleich von Niklas Schalau folgerichtig mit einer Punkteteilung.
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Zum Abschluss des Wochenendes empfängt der achtplatzierte FC Schönberg 95 den Tabellensechsten FSV Bentwisch zu einem reizvollen Mittelfeldduell. Die Schönberger gehen nach ihrem deutlichen Auswärtssieg gegen Greifswald mit viel Rückenwind in diese Begegnung und wollen den Abstand zu den oberen Rängen weiter verkürzen. Die Gäste aus Bentwisch müssen hingegen einen kleinen Rückschlag aus dem letzten Spiel verarbeiten und streben eine ähnliche Leistung wie im ersten Duell an. Damals behielt Bentwisch nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der Jahn-Sylas Schmidt zwischenzeitlich für Schönberg ausglich, durch Tore von Tim Hermann und einen Doppelpack von Robert Römer am Ende souverän die Oberhand.
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