Schwerin bestätigt versuchte Spielmanipulation des Derbys [UDPATE] Es ist ein kleiner Skandal in der Bezirksliga 10. von red · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Matthias Keil

Coach Timo Muth ist bei der SpVg BG Schwerin am Freitag zurückgetreten. Am Sonntag steht das Duell gegen den künftigen Fusionspartner FC Castrop-Rauxel auf dem Programm. Der FC steckt im Aufstiegskampf zur Landesliga. Zur neuen Saison fusionieren beide zum FC Blau-Gelb Castrop-Rauxel. Ein Aufstieg stünde dem neuen Castroper "Großverein" gut zu Gesicht. So gut, dass ein Schweriner Vorstandsmitglied am Freitag Muth anrief und diesem wohl eine Niederlage ans Herz legte. Bestätigt ist dies nicht, doch Zweifel gibt es nach Informationen der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten " daran eigentlich nicht.

Heute, 15:15 Uhr FC Castrop-Rauxel FC Castrop-Rauxel SpVg BG Schwerin SpVg BG Schwerin 15:15 PUSH Muth sagt gegenüber den "Ruhr Nachrichten": „Ich habe am Freitag gegen 16.30 Uhr einen Anruf eines Vorstandsmitglieds der Spielvereinigung Schwerin bekommen. Es bezog sich auf das Derby gegen den FC Castrop-Rauxel am Wochenende. Und es wurde etwas von mir gefordert, was ich sportlich und mit meinen persönlichen Werten nicht vertreten kann. Deshalb habe ich der Mannschaft vor dem Training gesagt, dass ich deswegen zurücktreten werde – und habe die Jungs über den kompletten Inhalt des Gesprächs informiert.“