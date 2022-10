Schwergewichte der Liga warten auf TSV Meerbusch und FC Büderich Auf den FC Büderich warten Duelle mit den direkten Verfolgern.

Das Programm des TSV Meerbusch in der Oberliga Niederrhein hat es der nächsten Wochen wahrlich in sich. Am Freitagabend (19.30 Uhr) gastieren die Blau-Gelben bei der zweitplatzierten SSVg Velbert. Danach empfangen sie Kellerkind VfB Homberg, ehe es gegen Spitzenreiter SW Essen und den Tabellendritten VfB Hilden geht. Größere Sorgen bereiten Trainer Kevin Kreuzberg die bevorstehenden Duelle mit den Schwergewichten aber nicht: „Zum einen ist die Liga so ausgeglichen, dass jeder jeden schlagen kann. Zum anderen tun wir uns manchmal ohnehin etwas leichter, wenn der Gegner selbst das Spiel machen möchte.“

Wie man einem Top-Team das Leben schwer macht, zeigte der TSV zuletzt beim 1:1 gegen den KFC Uerdingen nach dem Wechsel. Die Blau-Gelben ließen defensiv kaum etwas zu und setzten nach vorne immer wieder gefährliche Nadelstiche. „Die zweite Halbzeit war sehr nahe am Optimum“, sagt Kreuzberg. Genauso müsse sein Team auch in Velbert auftreten. Der TSV-Coach schätzt den Gegner sogar noch einen Tick besser als ein als den KFC. Nach mäßigem Start kamen die Hausherren zuletzt mächtig ins Rollen und holten aus den vergangenen sieben Spielen sechs Siege. „Für mich sind die Velberter aktuell die stärkste Mannschaft der Liga. Ich habe sie mehrfach beobachtet, ihre Entwicklung ist beeindruckend“, sagt Kreuzberg. Doch auch mit der Entwicklung seiner eigenen Mannschaft zeigt sich der 30-Jährige nach einem Viertel der Saison zufrieden: „Bislang sind unsere Leistungen sehr stabil. Es gab Ausschläge nach oben, keine nach unten. So kann es weitergehen.“

Büderich prüft direkte Verfolger

Landesliga-Spitzenreiter FC Büderich 02 trifft in den kommenden vier Partien auf seine direkten Verfolger, am Sonntag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Holzheimer SG (5.) Im Anschluss warten der 1. FC Viersen (3.), der Rather SV (2.) und Victoria Mennrath (4.). Trainer Denis Hauswalds Fazit: „Wir haben bislang einen tollen Job gemacht und die Punkte, die wir geholt haben, kann uns keiner mehr nehmen.“ Jedoch stört es den FCB-Coach, dass sein Team gerade von vielen in die Rolle eines Aufstiegsaspiranten gesteckt wird. „Niemand hat bei uns das Ziel, den Durchmarsch in die Oberliga zu schaffen. Wir gehen jedes einzelne Spiel ambitioniert an und wollen es gewinnen. Ich bin mir aber sicher, dass wir durch die nächsten Wochen nicht ungeschlagen gehen werden.“

Außerdem spielen am Wochenende: Bezirksliga: TSV Meerbusch II – TuRa Brüggen (So., 15 Uhr), Kreisliga A: OSV Meerbusch – TSV Bochum (So., 15 Uhr), SSV Strümp – Hellas Krefeld (So., 15.30 Uhr), VfR Fischeln III – TSV Meerbusch III (So., 13 Uhr), Frauen-Landesliga: SV Rosellen – OSV Meerbusch (So., 15 Uhr).