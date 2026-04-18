Schwergewicht zu Gast: Gelingt Erlau der Lucky Punch? Wenn der Erlauer SV Grün-Weiß am Wochenende den Spitzenreiter FSV 06 Ohratal empfängt, erinnert vieles an einen ungleichen Kampf im Boxring. von André Hofmann · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Jonas Vogt holte sich jüngst im Urlaub weitere Box-Skills. – Foto: © privat

In der einen Ecke: der souveräne Tabellenführer, der 2026 bislang wie ein Champion durch die Liga pflügt, ungeschlagen und eindrucksvoll. In der anderen: Erlau – ein Fighter, der zuletzt zu viele Treffer einstecken musste, ins Wanken geraten ist, aber noch nicht am Boden liegt.

Erlau wie ein taumelnder Boxer Der Gong zur Rückrunde hat für die Grün-Weißen bislang keinen Befreiungsschlag gebracht. Kein Sieg im neuen Jahr, lediglich ein Unentschieden und somit ein schleichender Rückzug Richtung Tabellenkeller. Was einst wie ein komfortables Punktepolster wirkte, ist inzwischen aufgebraucht. Die Konkurrenz aus Barchfeld und Gospenroda ist vorbeigezogen, der Abstand nach unten geschrumpft. Es ist die Phase im (Liga)-Kampf, in der die Beine schwer werden und jeder Treffer doppelt zählt. „Natürlich ist es keine leichte Situation vor uns“, ordnet Jonas Vogt die Lage ein. „Vor der Winterpause lief es sehr gut für uns, danach bisher noch nicht. Das Spielglück fehlt natürlich auch, wenn’s einmal schlecht läuft. Sonst wären sicherlich schon ein paar Punkte mehr möglich gewesen." Es ist die typische Spirale eines angeschlagenen Boxers: Kleine Unsicherheiten werden zu Wirkungstreffern, enge Spiele kippen. Auch intern sucht man noch nach der klaren Ursache. „Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen, sonst würde ich es sofort umstellen. Uns fehlen jede Woche aufs Neue wichtige Spieler – und das meist nicht nur ein oder zwei.“

Thailand statt Abstiegsplatz mit Box-Feinschliff Ausgerechnet in dieser entscheidenden Phase fehlte einer, der sonst oft für die entscheidenden Treffer sorgt: Vogt selbst. Mit neun Toren und zehn Vorlagen ist er so etwas wie der präziseste Puncher im Erlauer Angriffsspiel. Doch ein lange geplanter Urlaub riss ihn temporär aus dem Geschehen. „Einen richtigen Zeitpunkt zu fehlen gibt es nie“, sagt er rückblickend. „Der Urlaub war langfristig geplant. Es war natürlich ärgerlich, dass das Nachholspiel gegen Suhl ausgerechnet in diesen Zeitraum gelegt wurde.“ Statt auf dem Platz stand Vogt in Thailand – zumindest gefühlt aber weiter im Ring mit seiner Mannschaft. „Ich habe natürlich trotzdem alle Spiele im Ticker verfolgt und mit der Mannschaft kommuniziert.“ Abschalten? Kaum möglich im Abstiegskampf. Und doch bekam die Reise eine zweite, fast symbolische Ebene: Vogt nutzte die Zeit nicht nur zur Erholung, sondern auch für intensives Kickbox-Training. Eine Sportart, die für ihn längst mehr ist als ein Urlaubszeitvertreib. „Ich trainiere mittlerweile seit über einem Jahr beim Eagles Fightclub. Der Sport ist eine neue Leidenschaft und bringt einen auf anderen Ebenen an seine Grenzen.“ Der Vergleich liegt nahe: Während Erlau auf dem Rasen ums sportliche Überleben kämpft, arbeitet Vogt im Ring an Härte, Technik und Widerstandsfähigkeit. Eigenschaften, die jetzt auch seine Mannschaft braucht. Denn trotz aller Rückschläge sieht Vogt sein Team nicht ausgezählt. „Der Kampfgeist stimmt bei uns, wir geben uns auch nach Rückständen nicht auf“, betont er – und bemüht selbst das Bild, das aktuell über allem schwebt: „Auch ein angeschlagener Boxer hat den Kampf bis zum Schluss noch nicht verloren.“

– Foto: mila