Schwergewicht fordert BWL Freitag ist Jeddeloh zu Gast in Lohne.

Am Freitagabend um 19:30 Uhr ist der Tabellendritte der Regionalliga-Nord SSV Jeddeloh II im Heinz-Dettmar Stadion bei Blau-Weiß Lohne zu Gast. Nachdem BWL die letzten beiden Ligaspiele gewonnen hat, will die Mannschaft mit dem dritten Sieg in Folge „nachlegen“. Zudem gibt es ein Wiedersehen alter Bekannter.

Mit Jeddeloh bekommt es die Lohne-Elf mit der nächsten Top-Mannschaft der Regionalliga-Nord zu tun. „Die Favoritenrolle ist klar, Jeddeloh ist nicht umsonst da oben. Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die sich unheimlich gut verstärkt hat. Da kommt ein richtiges Schwergewicht auf uns zu. Sie stehen völlig zurecht da, wo sie stehen. Jeddeloh ist eine Top-5 Mannschaft“, so Trainer Henning Rießelmann.

Die Mannschaft aus der niedersächsischen Gemeinde Edewecht kommt mit dem Selbstvertrauen aus sechs Spielen ohne Niederlage nach Lohne. In zehn Ligaspielen konnte die Mannschaft von Ex-Profi Björn Lindemann erst einmal bezwungen werden.

Die Marschroute für das Spiel am Freitag ist klar, so Rießelmann: „Wir wollen den Favoriten ärgern, an unser Maximum gehen und mit viel Leidenschaft, Tempo und Aggressivität guten Fußball spielen und versuchen was zählbares mitzunehmen.“

Eine wichtige Rolle bei diesem Vorhaben wollen Thorsten Tönnies und Max Brown-Falldorf als Jeddeloh-Experten spielen. Torte (68 Spiele / 8 Tore) und Max (29 Spiele / 2 Tore) können beide auf einige Spiele für den kommenden Gegner zurückblicken und werden besonders motiviert ins Spiel gehen.

Personell ist BWL-Trainer Rießelmann gezwungen umzustellen. Der Mittelfeldmotor Kuba Bürkle fällt mit einem Innenbandriss für den Rest der Hinrunde aus. Bennet van den Berg ist wieder im Mannschaftstraining. Marek Janssen befindet sich wieder im Lauftraining. Felix Oevermann, Jonas Burke und Gerrit Menkhaus fehlen weiterhin verletzungsbedingt.

Der Coach gibt sich trotz der schwierigen Aufgabe optimistisch: „Die letzten Ligaspiele haben uns Mut gemacht und uns Selbstvertrauen gegeben. Wir müssen einen guten Mix aus Offensive und Defensive finden und gehen voller Tatendrang in das Spiel.“

Unterstützen könnt ihr Lohne auf dem Weg zum dritten Ligaerfolg in Serie, am Freitag um 19:30 Uhr. Die Jungs freuen sich über lautstarke Unterstützung. Der Interwetten Livestream startet wie gewohnt bereits um 19:15 Uhr. Dieses Mal mit den Toren aus den letzten beiden Spielen der Lohner-Jungs, die Tore von Jeddeloh vom Spiel gegen St. Pauli und Manuel Arlinghaus, Fußballabteilungsleiter BW Lohne berichtet, wie die Entwicklung des Teams im Verein wahrgenommen wird. Seid dabei!