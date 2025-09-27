Schweres Personalpuzzle vor traditionsreichem Duell

Der SV Atlas Delmenhorst geht am Samstag mit einem ausgedünnten Kader, aber als Tabellenführer in das Duell mit dem BSV Schwarz-Weiß Rehden. Die Partie gegen den Zwölftplatzierten der Oberliga Niedersachsen (Anstoß: 14 Uhr, Stadion an der Düsternortstraße) ist angesichts der Personallage eine echte Charakterprüfung für die Mannschaft von Trainer Key Riebau.

Mit Kapitän Ibrahim Temin (Adduktoren) und Abwehrchef Dylan Burke (Meniskus) fehlen weiterhin zwei zentrale Säulen der Defensivabteilung. Steffen Rohwedder benötigt nach einem komplizierten Mittelhandbruch sogar eine zweite Operation und wird ebenfalls länger fehlen. Hinzu kommen zwei Sperren: Alejo Sánchez Romero (Rotsperre, zwei Spiele) und Torhüter Damian Schobert (Rotsperre, ein Spiel) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Immerhin deutet sich bei Josip Tomic und Jonas Eilers ein baldiges Comeback an – ob es bereits für einen Einsatz am Samstag reicht, bleibt jedoch offen.

Trotz dieser Ausfälle ist der SVA nach sieben Spieltagen weiterhin ungeschlagen und führt die Tabelle mit 17 Punkten und einem bemerkenswerten Torverhältnis von 18:5 an. Zuletzt gewann man beim heimstarken Aufsteiger LSK Hansa mit 2:0 – trotz zwischenzeitlicher Unterzahl.

Rehden im unteren Mittelfeld, aber nicht zu unterschätzen

Der BSV Rehden rangiert mit 7 Punkten aktuell auf Platz 12. Zwei Siege, ein Remis und vier Niederlagen spiegeln eine bislang durchwachsene Saison wider – allerdings bei einem fast ausgeglichenen Torverhältnis (14:13). In der Offensive ragt Noah Wallenßus mit acht Saisontoren heraus. Disziplinarisch tritt der BSV auffällig robust auf: 21 Gelbe Karten, drei Gelb-Rote sowie eine Rote Karte dokumentieren den körperbetonten Spielstil der Rehdener.

Historisch ist die Bilanz ausgeglichen: In den letzten 14 Pflichtspielen setzte sich Atlas fünfmal durch, ebenso oft siegte der BSV, vier Partien endeten unentschieden. In der vergangenen Saison trennte man sich im Heimspiel mit 2:2, das Rückspiel entschied Rehden mit 1:0 für sich. Im Niedersachsenpokal jedoch hatte der SVA zuletzt die Nase vorn – 2:1-Auswärtssieg.

Unterstützung von den Rängen gefragt

Angesichts der angespannten Personallage setzt der SV Atlas auf die Unterstützung seiner Fans. Das Stadtteilfest sorgt allerdings für Einschränkungen bei der Anreise: Der Parkplatz gegenüber dem Stadion ist gesperrt, die Verantwortlichen empfehlen die Anfahrt mit dem Fahrrad.

Hinweis: Karten sind im Vorverkauf sowie am Spieltag ab 13:00 Uhr an den Stadionkassen erhältlich.

Ausblick:

Nach dem Heimspiel gegen Rehden ist der SV Atlas am nächsten Wochenende spielfrei. Die ursprünglich angesetzte Partie gegen den TuS Bersenbrück wird verlegt, da die Gastgeber im NFV-Pokal aktiv sind. Weiter geht es am Samstag, 11. Oktober (14:00 Uhr), beim FC Verden 04.