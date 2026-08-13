Schweres Heimspiel steht an: SGV Heilbronn-Freiberg erwartet Homburg

– Foto: Marko Vasev

Für den SGV Heilbronn-Freiberg wartet am Samstag der nächste echte Prüfstein. Am zweiten Spieltag der Regionalliga Südwest trifft die Mannschaft von Kushtrim Lushtaku auf den FC 08 Homburg. Beide Teams sind erfolgreich in die Saison gestartet, beide kommen mit Rückenwind – und der SGV will seine bislang makellose Pflichtspielserie fortsetzen. Das Spiel findet aber vor dem finalen Umzug ins Frankenstadion statt, daher treffen beide Teams in Remchingen aufeinander.

Der SGV Heilbronn-Freiberg hat in den ersten Tagen der neuen Runde eindrucksvoll geliefert. Im WFV-Pokal gab es zunächst ein 8:0 beim Bezirksligisten SV Salamander Kornwestheim, danach folgte zum Regionalliga-Auftakt ein 5:0 beim 1. FC Kaiserslautern II. Am Dienstag setzte sich der SGV in der dritten Pokalrunde mit 4:1 beim Oberligisten TSG Backnang durch. Drei Pflichtspiele, drei Siege, 17:1 Tore: Das ist ein Start, der Selbstvertrauen schafft, aber auch Erwartungen erhöht.

In Backnang zeigte der SGV nicht nur offensive Qualität, sondern auch die nötige Abgeklärtheit. Paul Polauke traf früh nach einer Ecke, Justin Steinkötter erhöhte nach schnellem Umschalten. Als Backnang nach der Pause per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzte und kurzzeitig Druck entwickelte, blieb Heilbronn-Freiberg stabil. Julian Kudala entschied die Partie mit zwei späten Treffern. Gerade diese Phase war wertvoll: Der SGV musste Widerstand aushalten und fand trotzdem die passende Antwort. Gegen Homburg wird der Maßstab nun höher. Der traditionsreiche FCH startete mit einem 2:1 gegen den FSV Mainz 05 II in die Liga und bringt Erfahrung, Körperlichkeit und Qualität mit. Für Heilbronn-Freiberg wird es darauf ankommen, die eigene Effizienz mit Kontrolle zu verbinden. Homburg dürfte Fehler konsequenter bestrafen als die bisherigen Pokalgegner. Saubere Restverteidigung, klare Zweikampfführung und Konzentration bei Standards werden entscheidend sein.