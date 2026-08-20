Schweres Heimspiel: Hoya fordert Twistringen

Twistringen will den nächsten Sieg einfahren – Foto: Sascha Drenth

Der Aufsteiger SG Hoya empfängt am Freitag den verlustpunktfreien SC Twistringen. Während die Hausherren auf eine Überraschung vor dem anschließenden Marktbesuch hoffen, will der Favorit seine weiße Weste in der Saison zementieren.

Dennoch geht der Aufsteiger als klarer Außenseiter in die Begegnung mit dem Tabellenführer, der im Vorjahr Vizemeister wurde. Houra ordnet die Rollenverteilung realistisch ein: „Wir sind der Underdog, aber im Fußball ist natürlich alles möglich. Wir werden alles versuchen dagegenzuhalten und vielleicht irgendwie Punkte abzuluchsen. Das wäre auf einen Freitagabend natürlich ganz geil – danach wollen wir alle noch zum Brokser Markt.“

Am Freitagabend (19:30 Uhr) eröffnet die SG Hoya den 3. Spieltag der Bezirksliga mit dem Heimspiel gegen den SC Twistringen. Nach der 0:6-Niederlage beim STK Eilvese zeigte die Mannschaft von Trainer Hosan Houra unter der Woche die richtige Reaktion und zog am Dienstagabend im Pokal durch einen Erfolg gegen den TuS Sudweyhe in die nächste Runde ein.

Sorgen bereitet dem Hoya-Coach vor allem die Frische seines Kaders nach der englischen Woche mit Partien am Sonntag, Dienstag und Freitag: „Es ist eine extreme Woche, viele haben Wehwehchen auf den Beinen. Aber wir machen das Beste daraus. Jedes Spiel gegen die neuen Teams ist für uns ein kleines Highlight.“

Twistringen nimmt Favoritenrolle selbstbewusst an

Der SC Twistringen reist mit breiter Brust an. Das Team von Trainer Timo Rathkamp ist makellos in die Saison gestartet: Zwei Siege aus zwei Ligaspielen, darunter der 5:1-Sieg beim TuS Leese, sowie das Weiterkommen im Pokal am vergangenen Dienstag.

Gegen den Liganeuling fordert Rathkamp die nächste abgeklärte Vorstellung: „Freitag geht es gleich weiter gegen Hoya. Ich habe sie mir einmal gegen Leese angeschaut und da keine Dinge gesehen, die mich überrascht hätten. Mit unseren Ansprüchen, unter den ersten dreien zu landen, sind wir in Hoya natürlich der Favorit. Das nehmen wir ohne Diskussion an.“

Gleichzeitig mahnt der Twistringen-Coach zur vollen Konzentration, um Patzer zu vermeiden: „Dass Hoya unter der Woche Sudweyhe aus dem Pokal geworfen hat, sollte uns Warnung genug sein, den Gegner nicht zu unterschätzen. Wenn wir nicht 100 Prozent fokussiert sind, können wir auch da stolpern. Wir müssen von Minute eins an unser Spiel aufziehen. Wenn jeder 100 Prozent auf den Platz bringt, werden wir auch gewinnen – das ist ganz klar das Ziel.“

Tabelle

1. STK Eilvese (Ab) 2 2-0-0 10:0 6

2. TuS Wagenfeld 1908 2 2-0-0 9:2 6

3. SC Twistringen 2 2-0-0 8:1 6

4. SV Esperke 1929 2 2-0-0 4:0 6

5. SV Brigitta-Elwerath Steimbke 2 1-0-1 4:1 3

6. SV Bruchhausen-Vilsen (Ab) 2 1-0-1 4:3 3

7. FC Sulingen 2 1-0-1 3:2 3

8. TV Neuenkirchen 2 1-0-1 3:3 3

9. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Auf) 2 1-0-1 3:4 3

10. SV Germania Helstorf 2 1-0-1 2:3 3

11. TuS Leese 1912 2 1-0-1 3:6 3

12. RSV Rehburg 2 1-0-1 4:8 3

13. TuS Sudweyhe 2 0-0-2 1:5 0

14. SV Grün-Weiß Stöckse (Auf) 2 0-0-2 0:6 0

15. SG Hoya (Auf) 2 0-0-2 1:8 0

16. SV Weyhe (Auf) 2 0-0-2 0:7 0