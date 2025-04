Schweres Heimspiel für FSV Waiblingen, TSV Crailsheim reist zum Derby

Am 21. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, geht das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze in die nächste Runde. Der FSV Waiblingen empfängt den formstarken TSV Ilshofen, während die SpVgg Gröningen-Satteldorf im Heimspiel auf den TSV Crailsheim trifft. Der FV Löchgau hat GSV Pleidelsheim zu Gast und will mit einem Heimsieg an den Spitzenreitern vorbeiziehen. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell zwischen der SGM Krumme Ebene am Neckar und dem SV Breuningsweiler.

