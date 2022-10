Schweres Auswärtsspiel für Ippensen beim VSK

Der gastgebende VSK geht mit dem Selbstvertrauen eines deutlichen 5:0-Erfolgs in Visselhövede in das wichtige Spiel am Freitagabend. Durch diesen Erfolg fand das Team von Thorsten Westphal nach zuvor drei Niederlagen in Serie wieder zurück in die Erfolgsspur.

In diese Spur will auch der SV Ippensen zurück, der jetzt schon seit vier Spielen auf einen Sieg wartet. Zuletzt kassierte das Team gegen Hülsen noch in der Schlussminute den Ausgleich.