Schweres Auswärtsspiel für BW Tündern

Nach der engagierten, aber letztlich punktlosen Vorstellung gegen Spitzenreiter Hemmingen-Westerfeld steht für den HSC BW Schwalbe Tündern am siebten Spieltag die nächste Herkulesaufgabe an. Die Mannschaft von Trainer Rene Hau ist am Samstag um 15 Uhr beim Tabellenzweiten STK Eilvese gefordert.

Die Rollenverteilung ist klar: Während Eilvese mit 13 Punkten aus sechs Spielen zum engsten Kreis der Titelanwärter zählt, steckt Tündern mit nur drei Zählern weiterhin im Tabellenkeller. Trotzdem zeigt sich Hau vor der Partie kämpferisch: „In Eilvese erwartet uns eine richtige Mammutaufgabe. Für mich ist Eilvese eine der absoluten Topmannschaften und der Aufstiegsfavorit.“

Der Druck liegt dabei vor allem bei den Gastgebern. Nach einem spektakulären 4:4 gegen Schlusslicht Godshorn und einer 1:3-Niederlage gegen Bavenstedt sind die Eilveser auf Wiedergutmachung aus. „Das macht die Aufgabe für uns nicht unbedingt einfacher“, räumt Hau ein, erinnert aber auch an das Vorjahr: „Dass wir in Eilvese punkten können, haben wir letzte Saison gezeigt.“

Gegen Hemmingen hatte Tündern zuletzt eine disziplinierte Defensivleistung gezeigt, auf der das Team nun aufbauen will. „Wenn wir wieder unsere kämpferische Leistung und die Leidenschaft aus dem Spiel gegen Hemmingen zeigen, können wir in Eilvese bestehen“, betont Hau.

Besonders gefordert wird erneut die Tünderaner Defensive sein, die bislang 18 Gegentore kassierte und nun auf Eilveses variable Offensive trifft. Mit Spielern wie Hussein und Mohamad Saade oder dem Last-Minute-Torschützen Murat Saglam besitzt der Gastgeber reichlich individuelle Qualität.

Ein Punktgewinn wäre für Tündern nicht nur eine Überraschung, sondern auch ein dringend benötigter Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Klar ist: Ohne eine erneut leidenschaftliche Leistung wird es kaum etwas zu holen geben – mit ihr aber vielleicht ein neuer Mutmacher.