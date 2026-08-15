„Schweres Auftaktprogramm“: Reichenbach fordert Neugersdorf

– Foto: Thomas Gorlt/GO-SPORTFOTOGRAFI

Die Sommerpause im sächsischen Amateurfußball ist beendet, doch mit dem 1. Spieltag der Sachsenliga zieht sogleich die Ungewissheit des Saisonauftakts am Wasserturm ein. Wenn am Sonntagnachmittag (Anstoß 14:00 Uhr) der Reichenbacher FC auf den FC Oberlausitz Neugersdorf trifft, steht beiden Formationen eine Standortbestimmung bevor, deren sportlicher Wert sich erst in den kommenden Wochen vollends bemessen lassen wird.

Morgen, 14:00 Uhr Reichenbacher FC Reichenbach FC Oberlausitz Neugersdorf Neugersdorf 14:00 live PUSH

Für die Gastgeber aus Reichenbach beginnt die Spielzeit direkt mit einer der anspruchsvollsten Aufgaben der Liga. RFC-Trainer Carlo Kästner redet nicht um den heißen Brei herum und rechnet den Gästen eine prominente Rolle im Kampf um die Spitze zu: „Ein schweres Auftaktprogramm: Neugersdorf zähle ich dieses Jahr zu den Staffelfavoriten um den Landesmeistertitel. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich das Heimspiel nutzen, um mit einem positiven Ergebnis aus dem Spiel zu gehen.“

Schwankende Vorbereitung und defensive Forderungen Die Wochen der Vorbereitung verliefen im Vogtland keineswegs nach Maß. Kästner blickt auf eine Phase zurück, die „mehr oder weniger in einer Berg- und Talfahrt“ verlief. Zwar gelang am vergangenen Wochenende mit dem Pflichtsieg in der ersten Runde des Sachsenpokals beim Kreisoberligisten FC Concordia Schneeberg 1909 der angestrebte Einzug in die nächste Runde, doch glanzvoll war der Auftritt nicht. Gegen die offensivstarken Gäste aus der Oberlausitz bedarf es daher einer deutlichen Umstellung in den Grundtugenden. „Wir müssen schleunigst die gute Defensivarbeit der vergangenen Jahre wiederherstellen“, fordert Kästner unmissverständlich. Mit Blick auf den Sonntag ergänzt der Übungsleiter: „Es braucht natürlich gegen Oberlausitz Neugersdorf eine enorme Leistungssteigerung, um dort etwas Positives zu erzielen.“ Erschwert wird das Vorhaben durch personelle Sorgen im Reichenbacher Lager, auf die der Trainer vorab jedoch nicht näher eingehen wollte.