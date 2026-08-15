„Schweres Auftaktprogramm“: Reichenbach fordert Neugersdorf

Die Sommerpause im sächsischen Amateurfußball ist beendet, doch mit dem 1. Spieltag der Sachsenliga zieht sogleich die Ungewissheit des Saisonauftakts am Wasserturm ein. Wenn am Sonntagnachmittag (Anstoß 14:00 Uhr) der Reichenbacher FC auf den FC Oberlausitz Neugersdorf trifft, steht beiden Formationen eine Standortbestimmung bevor, deren sportlicher Wert sich erst in den kommenden Wochen vollends bemessen lassen wird.
Für die Gastgeber aus Reichenbach beginnt die Spielzeit direkt mit einer der anspruchsvollsten Aufgaben der Liga. RFC-Trainer Carlo Kästner redet nicht um den heißen Brei herum und rechnet den Gästen eine prominente Rolle im Kampf um die Spitze zu: „Ein schweres Auftaktprogramm: Neugersdorf zähle ich dieses Jahr zu den Staffelfavoriten um den Landesmeistertitel. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich das Heimspiel nutzen, um mit einem positiven Ergebnis aus dem Spiel zu gehen.“
Die Wochen der Vorbereitung verliefen im Vogtland keineswegs nach Maß. Kästner blickt auf eine Phase zurück, die „mehr oder weniger in einer Berg- und Talfahrt“ verlief. Zwar gelang am vergangenen Wochenende mit dem Pflichtsieg in der ersten Runde des Sachsenpokals beim Kreisoberligisten FC Concordia Schneeberg 1909 der angestrebte Einzug in die nächste Runde, doch glanzvoll war der Auftritt nicht.
Gegen die offensivstarken Gäste aus der Oberlausitz bedarf es daher einer deutlichen Umstellung in den Grundtugenden. „Wir müssen schleunigst die gute Defensivarbeit der vergangenen Jahre wiederherstellen“, fordert Kästner unmissverständlich. Mit Blick auf den Sonntag ergänzt der Übungsleiter: „Es braucht natürlich gegen Oberlausitz Neugersdorf eine enorme Leistungssteigerung, um dort etwas Positives zu erzielen.“ Erschwert wird das Vorhaben durch personelle Sorgen im Reichenbacher Lager, auf die der Trainer vorab jedoch nicht näher eingehen wollte.
Auf der Gegenseite reist der FC Oberlausitz Neugersdorf mit Ambitionen, aber auch spürbarer Vorsicht an. Kapitän Karl Petrick sieht in der Reise ins Vogtland eine der kniffligeren Aufgaben der gesamten Spielzeit: „Mit Reichenbach haben wir ein unangenehmes Los erwischt. Die Auswärtsfahrt ist weit und dort konnten wir bislang noch keine Punkte holen. Trotzdem wollen wir natürlich mit drei Punkten nach Hause fahren.“
Auch im Lager der Gäste teilt man die Skepsis bezüglich des aktuellen Leistungsstands. Die Ergebnisse der Vorbereitung seien nur bedingt aussagekräftig, betont Petrick. Der Kader der Oberlausitzer wurde zwar in der Breite verstärkt, muss seine Qualität jedoch erst unter Beweis stellen: „Ob wir auch qualitativ an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen können, müssen wir erst beweisen. Die Liga ist stark und die Gegner kennen unseren Spielstil mittlerweile besser.“ Dennoch sei ein positiver Auftakt von großer Bedeutung für die Moral: „Allein für die allgemeine Stimmung wäre ein Auftaktsieg viel wert.“
Beide Teams betreten am Sonntag das Spielfeld somit ohne verlässliches Referenzmaterial. Ob Reichenbach die defensive Festung am Wasserturm wieder errichten kann oder Neugersdorf seinen Ambitionen als Titelfavorit gerecht wird, entscheidet sich ab 14:00 Uhr im direkten Kräftemessen.