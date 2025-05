Schwerer Vandalismus bei Dürener B-Ligisten

Der FC Inden/Altdorf ist Opfer einer massiven Sachbeschädigung geworden. Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende unerlaubt Zugang zur „Brabor Arena“ verschafft und dort ein großes Stück des Kunstrasens entfernt. Der Vorfall sorgt beim Klub, dessen erste Mannschaft in der Kreisliga B2 Düren antritt, für Fassungslosigkeit und Enttäuschung.

Der Vorfall wurde umgehend der Gemeinde gemeldet. Diese leitete den Schaden direkt an die zuständige Fachfirma zur Begutachtung und Reparatur weiter. Allerdings geht der Verein aktuell davon aus, dass er auf den Kosten für die Instandsetzung sitzen bleiben wird. Die Polizei war am Sonntag vor Ort und hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Schaden mutmaßlich mit einem Teppichmesser verursacht. Besonders erschütternd für den Verein: Die Tat scheint gezielt erfolgt zu sein. „Der Schnitt erfolgte mitten auf dem Platz – es sieht ganz danach aus, dass uns jemand gezielt schaden wollte. Wäre es nur um Material gegangen, hätte man das Stück wohl eher am Rand entfernt“, erklärte der Verein auf FuPa-Nachfrage.

"Was bringt einen Menschen dazu?"

In einem öffentlichen Appell wandte sich der Verein auch an mögliche Zeugen: „Was bringt einen Menschen dazu, so etwas zu machen? Wir hätten bestimmt noch ein paar Stücke Kunstrasen übrig gehabt, die nicht verlegt worden sind. Falls jemand zufällig etwas mitbekommen hat, meldet euch bitte bei uns.“