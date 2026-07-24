Schwerer Start: Kammerberg muss zu Aufstiegsfavorit Türk Sport Garching

Kammerberg trifft zum Auftakt auf Türk Sport Garching. – Foto: Jenni Maul

„Für mich sind Karlsfeld, der SE Freising und Türk Garching die Favoriten auf den Aufstieg“, sagt der 35-Jährige. Er ist nicht der einzige Trainer, der den Liganeuling auf dem Zettel hat. Garching dominierte in der vergangenen Spielzeit schließlich die Münchner Kreisliga 1 und wurde am Ende mit elf Punkten Vorsprung Meister. Dennoch legte Türk Sport im Sommer auf dem Transfermarkt noch einmal nach: Ein Dutzend neuer Spieler kam – und fast alle von ihnen bringen mindestens Bezirksliga-Erfahrung mit. Ein Großteil hat sogar noch höher gespielt. Auch weil die Aufstiegsmannschaft bereits individuell stark besetzt war, könnte Garching weit vorne landen.

Gleich am ersten Spieltag der neuen Saison wartet auf die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg Kammerberg eine große Herausforderung. Am Sonntag (16 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner beim Aufsteiger FC Türk Sport Garching – jedoch als Außenseiter, wie der neue Coach der Kammerberger betont.

Die Kammerberger möchten gleichwohl den Beweis antreten, dass sie auch mit solchen Teams mithalten können – und nicht nur das. „Wir wollen der Begegnung unseren Stempel aufdrücken. Das Wichtigste ist, dass die Jungs alles raushauen, und dann werden wir sehen“, sagt Zgud-Schoeppner selbstbewusst. Seine Mannschaft sei nach dem Umbruch im Sommer zwar noch in der Findungsphase, aber auf einem guten Weg. „Natürlich müssen wir noch in allen Bereichen besser werden“, betont der SpVgg-Trainer. Doch diese Zeit bekommen seine Spieler.

Wenn am Sonntagnachmittag der Ball rollt, sind daher vor allem die ersten Ansätze wichtig. Die junge Mannschaft muss sich nun im Ligaalltag beweisen und dem Druck standhalten. Hoffnung macht aus Kammerberger Sicht, dass die SpVgg in den Testspielen insbesondere gegen spielstarke Gegner gut ausgesehen hat. Und der FC Türk Sport Garching gehört in diese Kategorie.

Der Plan: „Wir müssen die Basiselemente Mentalität, Wille und Leidenschaft, gepaart mit unserer Spielidee, auf den Platz bringen“, fordert Zgud-Schoeppner von seinem fußballerischen Personal. „Dann sind wir sehr, sehr schwer zu bespielen. Das soll unser Gegner am Wochenende spüren.“ Gelingt es den Kammerbergern, das umzusetzen und darüber hinaus ihre Torchancen konsequenter zu nutzen als in den Vorbereitungsspielen, könnte es auch bei einem der Aufstiegskandidaten für Zählbares reichen. Es wäre jedoch eine kleine Überraschung.