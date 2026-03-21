Schwerer Schock im Derby

Ein schwerer Schien- und Wadenbruch von Constantin-Catalin Balan hat das Derby des TuS Aschendorf gegen DJK Eintracht Papenburg überschattet. Die Partie wurde abgebrochen. Für den Verein rückte das Sportliche in den Hintergrund.

Das Derby zwischen dem TuS Aschendorf und DJK Eintracht Papenburg ist von einem schweren Zwischenfall überschattet worden. Wie der TuS Aschendorf in einem Instagram-Beitrag mitteilte, erlitt Spieler Constantin-Catalin Balan einen schweren Schien- und Wadenbruch. Der Schock sitze tief, hieß es aus dem Vereinsumfeld. In der Folge wurde die Begegnung abgebrochen.

Der TuS machte zugleich deutlich, dass in einem solchen Moment andere Dinge wichtiger sind als das Ergebnis auf dem Platz. „Fußball ist in solchen Momenten zweitrangig“, schrieb der Verein und verband das mit dem Appell: „Bleibt gesund.“

Dank an Ersthelfer und den Gegner

Aschendorf bedankte sich ausdrücklich bei allen Ersthelfern sowie bei DJK Eintracht Papenburg für den respektvollen Umgang in dieser schwierigen Situation. Gleichzeitig richtete der Verein emotionale Worte an den verletzten Spieler.

Das gesamte Team stehe hinter Constantin-Catalin Balan, betonte der TuS. Jetzt zähle nur seine Gesundheit. Der Verein zeigte sich zugleich überzeugt davon, dass sein Spieler die nötige Stärke für die kommende Zeit mitbringt.

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Auch das gesamte FuPa-Team Emsland schließt sich an und wünscht Constantin-Catalin Balan eine schnelle und vollständige Genesung. Viel Kraft für die kommende Zeit!