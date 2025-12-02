Schwerer Schlag für Vohenstrauß: Top-Scorer Demeter geht

Das ist ein herber Verlust für die SpVgg Vohenstrauß! Der Tabellensiebte der Bezirksliga Nord muss ab sofort ohne die Dienste von Top-Stürmer Ales Demeter auskommen. Die Verantwortlichen hatten gehofft, den erst zu Saisonbeginn verpflichteten Tschechen zumindest bis zum Saisonende halten zu können. Dem ist aber nicht so. Der 24-Jährige hat sich für einen anderen Klub entschieden und wechselt bereits im Winter zurück in die Heimat, wie nun bekannt wurde.

„Klar ist Ales für uns enorm wichtig. Wir wissen, was in ihm steckt“, hatte SpVgg-Trainer Martin Schuster zuletzt über den technisch versierten Angreifer gesagt. Demeter schlug nach seiner Ankunft im Sommer sofort voll ein, steuerte in 19 Saisonspielen 14 Tore und 17 Assists bei – eine traumhafte Quote. Umso bitterer für Vohenstrauß, dass sich der Tscheche schon nach einem halben Jahr wieder verabschiedet. Sein neuer Verein ist der FK Kraluv Dvur, der in der tschechischen dritten Liga beheimatet ist ist. Was durchaus ein Faktor für den raschen Abschied sein könnte: Demeter wohnt in Pilsen, entsprechend weit sind die Fahrten zu den Trainingseinheiten und Spielen. Womöglich zu weit für den Stürmer.



66 Tore hat die Vohenstraußer Mannschaft in der bisherigen Spielzeit geschossen – Bestwert in der Liga! Von der so starken Offensivachse brechen jetzt allerdings gleich zwei Spieler weg. Neben Demeter hat sich nämlich auch Volker Lorenz (12 Saisontore) verabschiedet. Wie schon etwas länger klar ist, wird der 24-Jährige ab Januar eine Weltreise in Angriff nehmen und dementsprechend eine Auszeit vom Fußball nehmen. Wann genau Lorenz zurückkehrt, ist noch offen.



Somit müssen ab sofort andere die Kohlen aus dem Feuer holen. Einerseits natürlich die beiden Stürmer-Routiniers Michael Busch (14 Tore) und Daniel Bergmann (8). Andererseits auch die jungen Spieler im Kader. Angesprochen auf mögliche Neuverpflichtungen, sagte Coach Schuster vor einigen Tagen gegenüber FuPa: „Man versucht zu reagieren. Wenn es uns nicht im Winter gelingt, dann versuchen wir im Sommer, die Qualität und Breite des Kaders aufrecht zu halten.“ Positives gibt es aber auch zu vermelden. Mit Sebastian Zäch, Felix Frank und Korbinian Franz kehren nach der Winterpause drei Langzeitverletzte zurück.