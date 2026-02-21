Schwerer Schlag für Schnadt und die Sportfreunde Baumberg Der Torjäger hatte sich nach einem Mittelfußbruch zurückgekämpft ins Team der Baumberger – und hat sich nun dieselbe Verletzung erneut zugezogen. Damit fehlt er dem Oberligisten nicht nur am Sonntag gegen Homberg. von RP/ Thomas Schmitz · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Schnadt mit erneutem Rückschlag – Foto: Marcel Eichholz

Die Oberliga-Spieler der Sportfreunde Baumberg (SFB) stehen endlich vor dem ersten Heimspiel der Rückrunde gegen den punkt- und torgleichen Tabellenneunten VfB Homberg (Sonntag, 15 Uhr, Am Kielsgraben), doch die Freude auf die ersehnte Premiere im eigenen Stadion wurde unter der Woche nach einer wiederholten Hiobsbotschaft um Robin Schnadt erheblich getrübt. Der zuletzt schmerzlich vermisste Torjäger, der vier Spieltage vor der Winterpause nach einem in der Vorbereitung erlittenen Mittelfußbruch endlich wieder zum Einsatz gekommen war und auch gleich an seine bewährte Stärke angeknüpft hatte, erlitt während der ersten Übungseinheit Anfang Januar abermals ohne Fremdeinwirkung eine Fraktur an der gleichen Stelle, was seine Leidenszeit verlängert.

Harter Schlag für den Verein Der 26-Jährige, der seit der Saison 2023/24 das blau-weiße Trikot trägt, hatte sehr zur Freude von Cheftrainer Salah El Halimi sowie dem Vorsitzenden Jürgen Schick seinen Vertrag zum Jahresbeginn um zwei weitere Jahre ausgeweitet. Der mannschaftsdienliche Neuner arbeitete konsequent und hartnäckig an seinem Comeback, doch darauf müssen seine Kameraden leider warten: Am 6. März wird er operiert, sodass der Top-Knipser und Vorbereiter in dieser Saison eher nicht mehr zum Einsatz kommen wird. „Das ist ein absoluter ‚Worst Case‘, sowohl in menschlicher, als auch in sportlicher Hinsicht. Robin wird uns mit seiner Präsenz in allen Bereichen fehlen. Es ist nicht zu fassen“, bedauert der SFB-Coach das Verletzungspech – er muss auch auf die verletzten Alternativen Farhan Ghaznawi und Tim Knetsch im bedeutungsvollen Spiel gegen die Homberger verzichten.

Nach dem 2:2 (0:2) beim ETB Schwarz-Weiß Essen ist gegen die starken Gäste eine hochkonzentrierte Leistung über 90 Minuten dringend erforderlich, „denn in Essen haben wir die erste Halbzeit verschlafen. Um den ersten Heimsieg einzufahren, gilt es, die Mentalität, den Charakter und den Willen über die volle Distanz abzuliefern“, so El Halimi, der wieder improvisieren muss und dazu sagt: „Bilal Sezer, Robin Hömig und Baris Sarikaya befinden sich im Kader, André Mandt und Louis Klotz haben ihre Sperren abgesessen. Die Trainingseindrücke werden letztendlich den Ausschlag geben.“ Der Baumberger Übungsleiter bescheinigte dem Sechser Milan Burovac nach seiner langen Verletzungspause eine starke Leistung, der 19-jährige Simone Lo Castro strahlte über 80 Minuten viel Gefahr aus, und Batuhan Özden sorgte mit dem späten 2:2-Ausgleichstreffer für eine beinahe perfekte Rückkehr ins Spiel in Essen.