Schwerer Schlag für Ansbach: Saisonende für Michael Sperr Stürmer des Regionalliga-Aufsteigers hat sich das Kreuzband gerissen und fällt damit für den Rest der Spielzeit 2022/23 aus

Hiobsbotschaft für den Regionalligisten SpVgg Ansbach: Stürmer Michael Sperr musste im Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 (2:2) mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausgewechselt werden. Die Befürchtungen haben sich nun bestätigt. Der 22-Jährige hat sich das Kreuzband gerissen und wird in dieser Spielzeit so gut wie sicher nicht mehr zum Einsatz kommen können. In einer ersten Maßnahme haben die Ansbacher deshalb Florian Seefried befördert. Der 18-Jährige ist ab sofort Teil des Kaders der ersten Mannschaft, wird aber auch weiter für die A-Jugend der 09er in der Landesliga Nord auflaufen.

Sperr hatte sich in seiner ersten Spielzeit in Bayerns höchster Amateurklasse rasch zurechtgefunden und mit bislang drei Treffern und vier Assists zum ordentlichen Abschneiden der Ansbacher beigetragen. Hörbar niedergeschlagen ob der schlechten Nachricht ist deshalb auch Cheftrainer Christoph Hasselmeier: "Das ist sehr bitter und schmerzhaft für Michi und für uns. Eins zu eins werden wir ihn sicher nicht ersetzen können. Er wird zeitnah operiert werden, in dieser Saison werden wir aber leider nicht mehr mit ihm planen können." Ob nun der blutjunge 18-jährige Florian Seefried in die Bresche springen kann, das muss sich natürlich erst noch zeigen. Hasselmeier sagt über das Offensivtalent: "Florian hat in der U19 einen super Saisonstart hingelegt. Er hat einen Torriecher und arbeitet hart. Er wird seine Chance bei uns bekommen, allerdings werden wir ihn ganz sicher auch nicht verheizen."



Im Winter könnten dann die Ansbacher auf dem Transfermarkt wieder aktiv werden und personell im Offensivbereich nachlegen. "Wir werden uns sicher umsehen, was möglich ist. Aber das hängt von mehreren Faktoren ab. Wie entwickelt sich Florian Seefried? Und dann muss man natürlich auch schauen, ob ein Transfer finanziell überhaupt darstellbar ist", erklärt Hasselmeier. Für die Ansbacher geht`s am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FV Illertissen weiter.