Schwerer Rückschlag: Kreuzbandriss stoppt Carl Gründel

Für Carl Gründel endet die Hoffnung auf eine stabile Rückkehr abrupt. Wie der Verein mitteilte, hat sich der Spieler im Training am vergangenen Donnerstag schwer verletzt. „Leider hat sich gestern bestätigt, dass er sich das vordere Kreuzband gerissen hat und uns damit vorerst länger fehlen wird“, heißt es in der Mitteilung.

Die Diagnose trifft den Spieler zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Erst vor kurzem hatte er sich nach einer langwierigen Schambeinentzündung zurückgekämpft und wieder Anschluss gefunden. Nun folgt der nächste Rückschlag, der eine erneute, längere Rehabilitationsphase nach sich zieht.

Innerhalb der Mannschaft gilt Gründel als zentrale Figur. „Carl ist eine absolut tragende Säule unseres Teams, auf und neben dem Platz“, betont der Klub. Entsprechend groß ist die Betroffenheit über den erneuten Ausfall. „Es tut uns unfassbar leid für ihn“, wird weiter erklärt.