Schwerer Rückschlag für den VfB Oldenburg

Die Diagnose bedeutet einen herben Einschnitt für Spieler und Verein. Otuali hatte sich in den vergangenen Wochen als wichtige Option in der Offensive etabliert und mit seiner Dynamik immer wieder Akzente gesetzt. Nun wird er dem Team auf unbestimmte Zeit fehlen.

Verein sichert Unterstützung zu

Beim VfB ist die Betroffenheit groß. Geschäftsführer Sebastian Schachten spricht von einem „ganz bitteren“ Moment – sowohl für den Spieler selbst als auch für die Mannschaft. Gleichzeitig betont der Klub, Otuali im gesamten Genesungsprozess eng begleiten zu wollen.