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Schwerer Rückschlag für den VfB Oldenburg
Achillessehnenriss zwingt Angreifer Moses Otuali zu langer Pause
Der VfB Oldenburg muss in den kommenden Monaten auf Moses Otuali verzichten. Der 23-jährige Offensivspieler zog sich im Auswärtsspiel bei Altona 93 einen Riss der Achillessehne zu – eine Verletzung, die eine Operation und eine längere Rehabilitationsphase nach sich zieht.
Die Diagnose bedeutet einen herben Einschnitt für Spieler und Verein. Otuali hatte sich in den vergangenen Wochen als wichtige Option in der Offensive etabliert und mit seiner Dynamik immer wieder Akzente gesetzt. Nun wird er dem Team auf unbestimmte Zeit fehlen.
Verein sichert Unterstützung zu
Beim VfB ist die Betroffenheit groß. Geschäftsführer Sebastian Schachten spricht von einem „ganz bitteren“ Moment – sowohl für den Spieler selbst als auch für die Mannschaft. Gleichzeitig betont der Klub, Otuali im gesamten Genesungsprozess eng begleiten zu wollen.
Ein Achillessehnenriss zählt zu den schwerwiegenderen Verletzungen im Fußball und erfordert neben einem operativen Eingriff vor allem Geduld in der Rehabilitation. Für Otuali steht nun die vollständige Genesung im Vordergrund, bevor an eine Rückkehr auf den Platz zu denken ist.
Für den VfB Oldenburg bedeutet der Ausfall nicht nur einen sportlichen Verlust, sondern auch die Herausforderung, die entstandene Lücke im Offensivspiel zu kompensieren.